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16:22 (мск), источник: Volga News

В МФЦ Самары пройдет акция «Неделя помощи малому и среднему бизнесу»

В центральном отделении МФЦ Самары (Московское шоссе, литера Д, корпус 28А), с 10 по 15 апреля пройдет акция «Неделя помощи малому и среднему бизнесу».

В рамках акции всем представителям малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставят возможность приоритетного получения любой государственной или муниципальной услуги, предоставляемой на базе МФЦ, при получении впервые услуги акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация «МСП»).
В МФЦ можно получить следующие услуги Корпорации «МСП»:

информация о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц;.

информация об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

информация о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства области.

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