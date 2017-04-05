В МФЦ Самары пройдет акция «Неделя помощи малому и среднему бизнесу»

В рамках акции всем представителям малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставят возможность приоритетного получения любой государственной или муниципальной услуги, предоставляемой на базе МФЦ, при получении впервые услуги акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация «МСП»).

В МФЦ можно получить следующие услуги Корпорации «МСП»:

информация о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц;.

информация об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».