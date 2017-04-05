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18:29 (мск), источник: Ежедневник.by

ОАО «Моготекс» поглотит фабрику «Лона»

Кобринская швейная фирма «Лона» присоединяется к могилевскому ОАО «Моготекс».

Источник: Ежедневник.by

«Ранее мы ориентировались на производство ткани и ее продажу. Сегодня потребителю нужны готовые изделия, об этом свидетельствуют проводимые конкурсы и тендеры», — сообщил БЕЛТА генеральный директор ОАО «Моготекс» Виктор Матиевич.

Могилевское предприятие заинтересовано в том, чтобы максимально перешивать свои ткани, отметил Виктор Матиевич. Если в 2011 году объем готовых изделий в ОАО «Моготекс» составлял 8%, то в последние два года эта цифра выросла до 26%. В перспективе поставлена цель достигнуть 40%.

По словам генерального директора, в современных условиях, когда китайская продукция дорожает, европейцы детально изучают возможности близлежащих предприятий.

«Уже сегодня у “Моготекса” в портфеле есть два предложения от таких компаний, — рассказал Виктор Матиевич. — Однако 650 швей, работающих на предприятии, физически не могут выполнить заказ на 2 млн штук готовых изделий».

В то же время акционерное общество нацелено на диверсификацию рынков. Для этого необходимо осваивать большие объемы готовых изделий, что невозможно без увеличения мощностей.

«Ни для кого не секрет, что сегодня швейная отрасль серьезно падает, — констатировал Виктор Матиевич. — За последние пять лет 35−40% швейных фабрик Беларуси просто растворились. У нас же есть совместная с фирмой “Лона” программа, которая поможет обеим развиваться в прибыльном русле».

Общее собрание акционеров ОАО «Моготекс» уже приняло решение о реорганизации акционерного общества в форме присоединения ОАО «Швейная фирма «Лона». Аналогичное решение приняли и акционеры «Лоны». «Моготекс» произведет дополнительный выпуск акций, рассчитанный из соотношения чистых активов обоих акционерных обществ, которые будут пропорционально размещены между акционерами присоединяемого ОАО. Швейная фирма «Лона» выпускает широкий ассортимент мужской, женской, детской и рабочей одежды, располагает современным оборудованием японских, немецких и других компаний. В то же время «Моготекс» является крупнейшим производителем текстильной продукции в Беларуси, признанным лидером на рынке России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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