Число бедных в России в 2016 году выросло на 300 тысяч

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Число бедных в России в 2016 году выросло на 0,3 млн человек, составив 19,8 млн человек, сообщил в среду Росстат.

В 2015 году в результате переоценки данных (в связи с учетом сведений по Крыму и Севастополю) показатель численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума был увеличен до 19,5 млн с 19,2 млн. В 2014 году число бедных в РФ равнялось 16,1 млн человек, в 2013 году — 15,5 млн, в 2012 году — 15,4 млн, в 2011 году — 17,9 млн, в 2010 году — 17,7 млн, в 2009 году — 18,4 млн, в 2008 году — 19,0 млн, в 2007 году- 18,8 млн, в 2006 году — 21,6 млн человек.