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16:28 (мск), источник: Интерфакс

Число бедных в России в 2016 году выросло на 300 тысяч

Общая численность людей с доходами ниже прожиточного минимума составила 19,8 млн человек.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Число бедных в России в 2016 году выросло на 0,3 млн человек, составив 19,8 млн человек, сообщил в среду Росстат.

В 2015 году в результате переоценки данных (в связи с учетом сведений по Крыму и Севастополю) показатель численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума был увеличен до 19,5 млн с 19,2 млн. В 2014 году число бедных в РФ равнялось 16,1 млн человек, в 2013 году — 15,5 млн, в 2012 году — 15,4 млн, в 2011 году — 17,9 млн, в 2010 году — 17,7 млн, в 2009 году — 18,4 млн, в 2008 году — 19,0 млн, в 2007 году- 18,8 млн, в 2006 году — 21,6 млн человек.

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Уровень бедности в РФ в 2016 году составил 13,5% (в 2015 году — 13,3%). В IV квартале 2016 года уровень бедности составил 10,1% (в IV квартале 2015 года — 10,0%), в III квартале — 18,8%, во II квартале — 13,5%, в I квартале — 16%.

Прожиточный минимум в РФ, согласно данным Росстата, в IV квартале 2016 года составил 9 тыс. 691 рубль на человека в месяц против 9 тыс. 889 рублей в III квартале, 9 тыс. 956 рублей во II квартале и 9 тыс. 776 рублей в I квартале.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35 тыс. 973 рубля в месяц (в IV квартале 2015 года — 36 тыс. 79 рублей), что составляет 371,2% от величины прожиточного минимума (в IV квартале 2015 года — 376,5%).

Комментарии
9
vladimir guseff
А чего коментировать, заголовок статьи все сказал. И зачем нам такое руководство?
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ЮРИЙ ТОРОПОВ
Надо менять конституцию , (богатства недр земли принадлежат народу,а не кучке людей).
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Россиянен
у нас народ такой, как стадо б
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