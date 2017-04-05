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17:25 (мск), источник: Югополис

На направлении Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе временно отменяются пригородные электропоезда

В связи с проведением ремонтных работ на этом направлении отменяется движение четырех электричек.

Так, в период с 17 по 28 апреля не выйдут на маршрут электропоезд № 6717 Краснодар — Горячий Ключ, отправляющийся из Краснодара в 16.00 и прибывающий в Горячий Ключ в 17.22; № 6720 назначением Горячий Ключ — Краснодар (отправление в 18.03, прибытие — в 19.28).

18, 19, 20, 21 и 27 апреля будет отменены поезда: № 6920 Туапсе — Горячий Ключ, отправление в 15.08, прибытие в 17.17; № 6919 Горячий Ключ — Туапсе, отправление в 17.56, прибытие в 20.10, сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

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