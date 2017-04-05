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18:31 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Среднее пособие по безработице в Беларуси выросло

В феврале на 3,1 рубля больше стало среднее пособие в расчете на одного безработного, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Среднее пособие по безработице, таким образом, достигло 27,1 рубля, или 14,9% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Больше всего платили людям, находящимся в поиске подходящей вакансии, в Гомельской области — 30,7 рубля, а меньше всего — в Минске (23,8 рубля).

Напомним, Минтруда планирует повысить пособие по безработице до уровня бюджета прожиточного минимума, а потом заменить его страховкой. Выплаты в размере БПМ смогут получить уволенные из-за сокращения численности или штата работников, около 50% БПМ — уволенные по уважительным причинам.

Сумма страхового пособия по безработице, по предварительным данным, будет достигать 60% средней зарплаты работника. Жить на него можно будет в течение 26 календарных недель (70% средней зарплаты работника в первые 13 календарных недель и 50% — в последующие 13). Минтруда передало свои предложения в правительство еще в первой половине февраля.

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