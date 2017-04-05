Китай стал крупнейшим импортером нефти из США

По данным статистического ведомства США, импорт американской легкой нефти в Китай составил в феврале 8,08 млн баррелей (1,13 млн т), что почти в четыре раза превышает январский показатель. В результате совокупный экспорт нефти из США вырос до рекордного показателя 31,2 млн баррелей. Канада, крупнейший торговый партнер США, импортировала 6,84 млн тонн, на 20% меньше, чем месяцем ранее.

Рост объема поставок на рынки Азии, где традиционно доминирует Саудовская Аравия и другие ближневосточные производители, происходит на фоне сокращения объемов добычи странами-членами ОПЕК. Саудовская Аравия была вынуждена снизить цены по некоторым сделкам с поставкой в апреле, чтобы обеспечить конкурентоспособность своей нефти по отношению к американской.

По данным Агентства энергетической информации США (EIA), объемы экспорта нефти в феврале выросли на 35% к уровню предыдущего месяца. В результате сокращения добычи нефти странами ОПЕК цена на Dubai Crude — маркерный сорт нефти, добываемый в эмирате Дубай, ОАЭ, являющийся эталоном в установлении цены при экспорте нефти в Азию — превысила цену американской нефти.

В этом году средняя цена на американский сорт нефти WTI в среднем была ниже цены Dubai Crude на 50 центов за баррель. Для сравнения, в прошлом году американская нефть была дороже арабской на 2,43 доллара за баррель.

Экспорт в Сингапур составил в феврале 2,03 млн баррелей. Кюрасао, Италия, Япония, Южную Корея и Нидерланды импортировали каждая более 1 млн баррелей американской нефти, включая газовый конденсат.