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17:34 (мск), источник: Ведомости

Власти Москвы обещали помочь старикам и инвалидам из сносимых пятиэтажек

В мэрии Москвы готовы оказать помощь при расселении московских пятиэтажек социально незащищенным слоям населения.

Источник: Агентство «Москва»
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«Это будут пожилые люди, это будут инвалиды, многодетные семьи, их будет большое число. И поэтому я вовлечен в эту тему», — сказал руководитель департамента труда и социальной защиты столицы Владимир Петросян.

По его словам, с такими жильцами будут работать в три этапа: сначала соберут информацию о них и проведут разъяснительную работу — «для чего это делается и что предлагает город для них». Затем окажут помощь в переезде.

На третьем этапе власти помогут переселенцам обжиться на новом месте — устроить детей в детский сад и школу, помочь добраться до ближайшей поликлиники или социального учреждения.

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