Власти Москвы обещали помочь старикам и инвалидам из сносимых пятиэтажек

«Это будут пожилые люди, это будут инвалиды, многодетные семьи, их будет большое число. И поэтому я вовлечен в эту тему», — сказал руководитель департамента труда и социальной защиты столицы Владимир Петросян.

По его словам, с такими жильцами будут работать в три этапа: сначала соберут информацию о них и проведут разъяснительную работу — «для чего это делается и что предлагает город для них». Затем окажут помощь в переезде.

На третьем этапе власти помогут переселенцам обжиться на новом месте — устроить детей в детский сад и школу, помочь добраться до ближайшей поликлиники или социального учреждения.