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17:16 (мск), источник: Informburo.kz

Нацбанк ожидает рост ВВП в 2018 году до 4,7%

Национальный Банк ожидает ускорение экономического роста до 4,7% в 2018 году, сообщает пресс-служба финрегулятора.

Источник: Informburo.kz

Согласно ожиданиям Национального Банка, в среднесрочном периоде ожидается восстановление внешнего спроса.

«Расширение внешнего спроса будет происходить за счёт положительных темпов роста экономики России, которые ожидаются с первого квартала 2017 года, умеренного роста экономики Китая возле своего потенциала, а также слабого экономического роста в ЕС», — отмечает Нацбанк.

Также с декабря 2016 года цена на нефть марки Brent устойчиво превышает отметку в 50 долларов за баррель, что выше средних показателей 2016 года (43,5 долларов за баррель), добавил фингрегулятор.

Как ожидается, эти факторы поспособствуют восстановлению экономического роста в Казахстане. Его темпы ускорятся до 2,2% в 2017 году и до уровня выше 4,5% в 2018 году.

Дальнейшие темпы роста ВВП будут обуславливаться адаптацией к макроэкономической ситуации.

Также Нацбанк прогнозирует замедление инфляционных процессов в среднесрочном периоде.

«Базовым сценарием развития экономики, предполагающим цену на нефть на уровне 50 долларов за баррель, ожидается стабилизация инфляции внутри целевого коридора в 2017 году и дальнейшее её снижение в среднесрочном периоде», — говорится в сообщении.

По информации финансового регулятора, снижению инфляции будет способствовать благоприятный внешний инфляционный фон в странах — основных торговых партнёрах, в первую очередь, в связи со значительным ослаблением инфляционных процессов в России и стабильной инфляцией в Китае.

В обзоре сообщается, что ожидаемая стабильность цен мировых на зерновые, которые оказывают значительное влияние на продовольственную инфляцию, будет обеспечивать снижение инфляционных ожиданий, в первую очередь, в продовольственной компоненте инфляции.

Годовая инфляция в Казахстане, по прогнозам НБРК, в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6−8%, а в 2018 году начнёт плавное вхождение в целевой коридор 5−7%.

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