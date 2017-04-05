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17:39 (мск), источник: Калининград.Ru

Областные власти разрешили построить пять парковок и пересадочный узел на Острове

Правительство области выдало разрешение на строительство пяти парковок и транспортно-пересадочного узла рядом со стадионом к ЧМ-2018.

Источник: Калининград.Ru

Объекты должны сдать в эксплуатацию весной 2018 года. Кроме того, «Управление дорожного хозяйства» получило документы на строительство Солнечного бульвара. Работы также планируется завершить через год.

К ЧМ-2018 на Южном и Северном вокзалах Калининградеа построят транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), а в районе улицы Молодой гвардии появится перехватывающая парковка. Между ТПУ по четырём маршрутам будут курсировать автобусы-шаттлы.

Ранее власти сообщали, что вокруг стадиона на Острове планируют расположить пять крупных парковок. Их общая вместимость составит порядка семи тысяч автомобилей и 380 пассажирских автобусов.

Самая крупная автостоянка на две тысячи автомобилей и 230 автобусов разместится восточнее Второго эстакадного моста напротив набережной Трибуца. Две другие на 1800 и 1400 мест появятся в северной части Острова, рядом с Восточной эстакадой. Ещё одна на 1680 машин — в центральной части. Самую маленькую парковку разместят в районе ул. Октябрьской перед мостом на ул. Дзержинского.

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