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19:17 (мск), источник: УНИАН

«Укрзализныця» назначила новый поезд из столицы в Закарпатье

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам, помимо ранее назначенных 14 дополнительных поездов, назначила еще один состав по маршруту Херсон — Киев.

В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что всего на пиковые даты с 13 по 18 апреля компания назначила 15 дополнительных поездов в популярных направлениях и увеличила периодичность курсирования шести графиковых поездов.

В частности, дополнительный поезд № 298 Херсон — Киев будет отправляться из Херсона 13, 17 апреля в 19:57 и прибывать в столицу в 08:46. В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 18 апреля в 21:52 и прибывать в Херсон в 10:15.

Кроме того, «Укрзализныця» с 3 мая запустит новый поезд № 213/214 по маршруту Киев — Солотвино, тем самым установив прямое железнодорожное сообщение между столицей и населенными пунктами восточного Закарпатья, которое ранее отсутствовало. В этот регион курсирует лишь поезд Львов — Солотвино.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский по нечетным числам в 18:34 и прибывать на станцию Солотвино-1 в 13:42. В обратном направлении поезд будет отправляться по четным числам в 14:55 и прибывать в столицу в 10:05.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на данные поезда уже открыта на сайте «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила к Пасхе 14 дополнительных поездов из Киева в Харьков, Львов, Ковель, Днепр, Ивано-Франковск, Рахов, Ужгород, Черновцы, а также из Львова и Харькова в Ужгород, из Днепра в Ивано-Франковск, из Одессы в Харьков, из Жмеринки в Ужгород, из Николаева в Киев.

Кроме того, «Укрзализныця» назначила к майским праздникам 6 дополнительных поездов, связывающих столицу со Львовом, Ковелем и Николаевом, Харьков с Одессой и Ужгородом, а также Днепр с Ивано-Франковском.

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