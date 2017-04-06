Воронежский «Рудгормаш» задолжал сотрудникам больше 21 млн рублей зарплаты

К прокурорам Левобережного района обратились сотрудники ООО УК «Рудгормаш» и ООО «РГМ-Комплект». Люди пожаловались, что им не выплачивают зарплату.

Оказалось, что на предприятиях 900 сотрудников так и не дождались деньги за отработанные ноябрь и декабрь 2016 года. Всего сотрудникам задолжали больше 21 млн рублей.

Прокуроры усмотрели в действиях компаний преступления со статье 145.1 — «полная невыплата зарплаты». Поэтому надзорное ведомство сейчас направило материалы проверки в отношении руководителей группы компаний «Рудгормаш» в Следственный Комитет.