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10:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Воронеж поставили два первых турбовинтовых двигателя для нового Ил-112 В

Объединенная двигателестроительная корпорация поставила воронежскому авиазаводу «ВАСО» два первых турбовинтовых двигателя ТВ7−117СТ для нового российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В, который должен заменить в России устаревший парк Ан-26.

Напомним, легкий транспортник Ил-112 В с максимальной нагрузкой до 5 тонн будет использоваться в первую очередь армией — для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. В марте этого года замминистра обороны по вооружению Юрий Борисов сообщил, что Минобороны России планирует закупить столько легких военно-транспортных самолетов Ил-112, сколько воронежский ВАСО будет в состоянии выпустить в ближайшие годы. «Потребность всех силовых структур России в этих машинах составляет более 100 машин. Парк Ан-26 морально устарел и выходит из строя. Мы будем закупать столько, сколько сможет сделать завод в год», — рассказал Борисов во время посещения ВАСО.

Тем не менее предполагается, что у нового самолета будет и гражданская версия. К ней уже тоже проявляют интерес.

Существенным преимуществом Ил-112 В станет его способность садиться на грунтовые аэродромы, что в российских условиях крайне важно. Армейская версия самолета будет снабжена станциями радиоэлектронного подавления для защиты от ПВО.

Что касается двигателя ТВ7−117СТ, то в него заложены передовые технические и конструктивные решения. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3 000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3 600 л.с. Применяемый на ТВ7−117СТ воздушный винт АВ-112 обладает большей производительностью и позволяет увеличить лобовую тягу силовой установки. Примечательно, что двигатель собран полностью из российских деталей, узлов и комплектующих.

ТВ7−117СТ разработан петербургским предприятием «Климов», серийно он будет производиться в кооперации с московскими «НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «ММП им. В. В. Чернышева» и других предприятий ОДК.

«У двигателей семейства ТВ7−117 — сложная судьба, которая во многом отражает новейшую историю отечественного авиационного двигателестроения, — отмечал ранее исполнительный директор АО “Климов” Александр Ватагин. — Первые самолетные модификации проектировались в годы отраслевого кризиса, практически на одном энтузиазме разработчиков. Сегодня, когда созданы благоприятные условия для развития отечественной науки, технологий и производства, мы можем с еще большей отдачей использовать наш опыт».

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