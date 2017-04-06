Завод по производству сельхозтехники под Воронежем запустят в 2017 году

Завод по производству сельскохозяйственных машин «Техника Сервис Агро» в Семилукском районе введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года. Об этом директор компании Сергей Кустовинов рассказал губернатору Алексею Гордееву в среду, 5 марта. Глава региона осмотрел площадку, на которой компания реализует инвестиционный проект.

Завод будет выпускать сеялки для зерновых и пропашных культур, селекционные посевные агрегаты и почвообрабатывающие машины. На предприятии уже работает административный корпус и склад готовой продукции, вскоре откроется еще один склад. Рабочие завершили монтаж металлоконструкций производственного цеха.

Предприятие позволит создать порядка 250 рабочих мест. Объем инвестиций в проект со стороны инвестора составил более 300 млн рублей (в 2015 году компания оценивала общий объем инвестиций в 600 млн рублей). Предприятие получило субсидию в 5 млн рублей из областного бюджета в рамках госпрограммы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Именно классических предприятий малого и среднего бизнеса не хватает стране и, в частности, Воронежской области, подчеркнул Алексей Гордеев.

— Продукция этого завода сегодня способна конкурировать не только на российском рынке, но уже ставится задача выхода на экспорт. Эта продукция востребована. Но еще актуально то, что мы входим в сезон весенне-полевых работ, и как раз селяне в очереди за этой продукцией. Предприятие прирастает ежегодно, и достаточно хорошими темпами. В целом предприятие охватывает около 400 рабочих мест, если брать разные направления деятельности, — отметил губернатор.

По итогам реализации инвестпроекта на предприятии создадут еще 200 рабочих мест, подтвердили представители компании.