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11:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Завод по производству сельхозтехники под Воронежем запустят в 2017 году

Предприятие создаст 250 новых рабочих мест.

Завод по производству сельскохозяйственных машин «Техника Сервис Агро» в Семилукском районе введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года. Об этом директор компании Сергей Кустовинов рассказал губернатору Алексею Гордееву в среду, 5 марта. Глава региона осмотрел площадку, на которой компания реализует инвестиционный проект.

Завод будет выпускать сеялки для зерновых и пропашных культур, селекционные посевные агрегаты и почвообрабатывающие машины. На предприятии уже работает административный корпус и склад готовой продукции, вскоре откроется еще один склад. Рабочие завершили монтаж металлоконструкций производственного цеха.

Предприятие позволит создать порядка 250 рабочих мест. Объем инвестиций в проект со стороны инвестора составил более 300 млн рублей (в 2015 году компания оценивала общий объем инвестиций в 600 млн рублей). Предприятие получило субсидию в 5 млн рублей из областного бюджета в рамках госпрограммы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Именно классических предприятий малого и среднего бизнеса не хватает стране и, в частности, Воронежской области, подчеркнул Алексей Гордеев.

— Продукция этого завода сегодня способна конкурировать не только на российском рынке, но уже ставится задача выхода на экспорт. Эта продукция востребована. Но еще актуально то, что мы входим в сезон весенне-полевых работ, и как раз селяне в очереди за этой продукцией. Предприятие прирастает ежегодно, и достаточно хорошими темпами. В целом предприятие охватывает около 400 рабочих мест, если брать разные направления деятельности, — отметил губернатор.

По итогам реализации инвестпроекта на предприятии создадут еще 200 рабочих мест, подтвердили представители компании.

— Уже есть и партнеры, в том числе иностранные, которые заинтересовались этим предприятием. Если говорить о власти, остается задача — сделать так, чтобы таких заводов были сотни только в Воронежской области. Это бы позволило нам создать высококвалифицированные рабочие места с хорошей заработной платой и иметь очень устойчивую экономику. Хорошо иметь крупные, большие предприятия — их у нас достаточно, в основном они государственные. Но чтобы работать уже по-современному в XXI веке, надо иметь достаточно малых и средних промышленных предприятий. Вот этим мы сейчас будем активно заниматься, — резюмировал Алексей Гордеев.

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