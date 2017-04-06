На Урале появится «единое окно» для бизнеса с Китаем

В Свердловской области предлагается создать межрегиональный комитет содействия инвестициям и торговле между Уралом и Китаем. Идея прозвучала на российско-китайском форуме, который прошел в Екатеринбурге под эгидой Генконсульства КНР.

Комитет станет «единым окном» для предпринимателей УрФО, Пермского края и Башкортостана, заинтересованных в сотрудничестве с Китаем. Здесь будут консультировать по миграционным и визовым вопросам, особенностям таможенного и финансового законодательства, помогут преодолеть трудности перевода и подобрать надежного делового партнера. На первом этапе организацией новой структуры займется Уральская торгово-промышленная палата (УТПП).

— Взаимный интерес Урала и Китая уже втянул в орбиту отношений такое количество участников, что возникло броуновское движение с сомнительной эффективностью, — рассказывает президент УТПП Андрей Беседин. — Это сдерживающий фактор. Есть примеры, когда затухает проект, который вырос бы при должном сопровождении. Очевидно, что нужен «зеленый коридор», чтобы предпринимателям не приходилось гадать, куда обратиться с вопросами. Сейчас вместе с Генконсульством КНР мы подбираем партнера с китайской стороны. Это должна быть симметричная ТПП структура, контролируемая государством, но с возможностью маневра в принятии оперативных решений.

Пока инициатива в разработке, малый и средний бизнес уже протоптал свои «тропы» в Китай. В первую очередь речь идет о поставках из Поднебесной всевозможных товаров, посреднических услугах, интернет-коммерции. Красноречива статистика, которую привел и.о. руководителя Уральского таможенного управления Максим Чмора: из Китая приходит в 20 раз больше контейнеров, чем уходит туда от нас. Поэтому всякий удачный пример сотрудничества в сферах экспорта высоких технологий или сельского хозяйства дорог, как нефрит в Китае.

В прошлом году в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства обратилось более 200 компаний, желающих выйти на китайского потребителя. Восточным рынком особенно интересуются производители кондитерских изделий, программного обеспечения, биоматериалов, продуктов биоинженерии. Китайцы, в свою очередь, искали партнеров в области виртуальной и дополненной реальности, производства экологически чистой продукции, турбизнесе. Практически во всех случаях им удалось найти на Урале будущих компаньонов.

На первом этапе у большинства наших компаний нужды простые: перевести сайт на китайский язык, разместить рекламу в КНР, найти там «своего человека». Благо, в Екатеринбурге в одном только УрФУ каждый седьмой иностранный студент — из Поднебесной. А количество уральцев, изучающих китайский язык, растет поразительными темпами. Ежегодно международные языковые экзамены сдают сотни человек. Хорошими переводчиками становятся, конечно, единицы. Но чем больше людей будет погружаться в культуру соседней страны, тем проще налаживать бизнес-связи.

Свердловская область в первой десятке российских регионов по объемам сотрудничества с Китаем. Но пока статистика говорит о явном перекосе в пользу экспорта сырья.

«Учить матчасть» — первое, что советует предпринимателям, нацеленным на Восток, Анатолий Лебедев, руководитель совместной российско-китайской компании:

— У нас и китайцев разные подходы к бизнесу. Да и к жизни тоже. Очень важны, к примеру, личные отношения с теми, с кем вы работаете. Нужно знать язык, менталитет. И не бояться, — говорит он.

Как отметил полномочный министр посольства КНР в РФ Су Фанцю, Свердловская область в первой десятке российских регионов по объемам сотрудничества с Китаем. Но пока статистика говорит о явном перекосе в пользу экспорта сырья.

По данным Федеральной таможенной службы, приведенным АЦ «Эксперт», экспорт гражданской продукции из Урало-Сибирского региона в Китай составил 2,84 миллиарда долларов, импорт же — почти 5 миллиардов. Только за последний год он увеличился в 3,5 раза. Основу наших поставок (62 процента) составляют углеводороды. Доля высокотехнологичных экспортеров пока мизерна.

— В 2016 году экспорт машиностроительной продукции в Китай вырос в 2,5 раза. Возможно, в абсолютных цифрах объем не очень впечатляет, но это хорошая тенденция, — говорит министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев. — Одна из задач — увеличить экспорт высокотехнологичной продукции. Несмотря на то что с момента подписания первого соглашения с китайской стороной прошла четверть века, мы только в начале пути.

За эти годы от тривиального товарно-денежного обмена Урал и Китай перешли к сложным видам партнерства. Размещение производства в Поднебесной почти перестало быть экзотикой. Больше стало совместных предприятий и примеров масштабного сотрудничества. К примеру, в Тобольске в строительстве нефтехимического комплекса участвует одна из крупнейших китайских строительных компаний. На стройплощадке трудится около тысячи жителей КНР. При участии китайской стороны построен угольный энергоблок Троицкой ГРЭС. С 2012 года в Невьянске работает завод по производству нефтегазового оборудования, открытый китайской промышленной корпорацией. Здесь более 300 сотрудников, среди них из Китая — всего 30. Относительно недавно в Свердловской области открылся первый китайский технопарк, специализирующийся на сельском хозяйстве. Создание совместного производства медтехники планируется в Новоуральске.

— Самый большой барьер для сотрудничества — это недостаток взаимного доверия и коммуникации, — считает генеральный директор московской платформы интеграции международных экономических и торговых ресурсов господин Ван Сюй. — Поэтому мы решили создать нечто вроде клуба, где предприниматели России и Китая могли бы непосредственно контактировать. Китайских инвесторов нужно привлекать, используя успешные российские предприятия. Две компании — это элементы «химической реакции», а власть должна быть катализатором. Я приглашаю представителей свердловского правительства приехать к нам и спокойно попить чаю. Уже за первой чашкой мы найдем решение многих проблем.