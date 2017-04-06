Южноуральский бизнес научат экспортировать

Все больше компаний выходят на международный рынок и предлагают иностранным покупателям не только сталь и зерно, но и современные продукты. Например, интерактивная песочница. О такой, пожалуй, мечтает каждый ребенок. Строить замки или даже целые города, не выходя из своей комнаты.

В челябинской компании «Инновации детям» о желании малышей, кажется, знают все. Интерактивная песочница включает в себя 16 игр и обучающих программ. Одно из упражнений называется «Вулкан».

«Здесь можно увидеть ландшафт земли. Зеленое — это трава, если мы начинаем делать углубления, то появляется вода, где плавают рыбки, — показывает Денис Бабичев, руководитель регионального развития компании “Инновации детям”. — А там, где появляется гора, появляется вулканический рельеф».

Передвигать горы, пускать реки вспять и создавать океаны. Когда ребенок играет в «Вулкан», у него раскрывается творческий потенциал, говорят изобретатели. Создавая упражнения, инженеры советовались с психологами и педагогами. Достаточно накрыть песок панелями, и он превращается в «умный стол».

«Здесь еще 20 занятий на тему развития речи, окружающего мира», — рассказывает Денис Бабичев.

Такая песочница уже есть в детских садиках и школах в 70-ти городов страны. Недавно продукцию удалось представить и за рубежом. Сейчас оборудование пользуется спросом в Казахстане и Беларуси. Наладить связи с иностранцами челябинским предпринимателям помогла образовательная программа Российского экспортного центра. В Челябинске оператором проекта выступает региональный Центр поддержки экспорта. Курс обучения для представителей малого и среднего бизнеса бесплатный.

«Мы предлагаем компаниям обучить любого сотрудника, будь это генеральный директор, чтобы продумать стратегию выхода, или юрист, бухгалтер, менеджер по продажам. Пройти весь курс программы РЭЦ, чтобы понимать, с чего начинать экспортную деятельность, как не допустить ошибок в ее осуществлении», — комментирует Екатерина Сметанина, директор центра поддержки экспорта Челябинской области.

В прошлом году курс обучения состоял из восьми модулей. Больше половины слушателей уже заключили контракты с зарубежными партнерами. В этом году здесь ждут 120 бизнесменов из Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Теперь программа включает 11 модулей, в которых тренеры расскажут, с чего начать, как правильно провести маркетинговые исследования, научат вести деловые переговоры, оптимально выстраивать логистику и правильно платить налоги. Чтобы узнать все это, необходимо заполнить анкету до 12 апреля на сайте Агентства международного сотрудничества и ждать результатов экспертного отбора. Обучение бесплатное, и в этом году оно будет проходить в трех городах: в Челябинске, Магнитогорске и Миассе с апреля по ноябрь.