Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Соседи смертника Джалилова: перед терактом вся семья исчезла
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Армия РФ подошла на 50 км к границе Украины и готовит атаку – СМИ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Европейские деревья года
07:16 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральский бизнес научат экспортировать

Челябинская область расширяет внешнеэкономические связи.

Все больше компаний выходят на международный рынок и предлагают иностранным покупателям не только сталь и зерно, но и современные продукты. Например, интерактивная песочница. О такой, пожалуй, мечтает каждый ребенок. Строить замки или даже целые города, не выходя из своей комнаты.

В челябинской компании «Инновации детям» о желании малышей, кажется, знают все. Интерактивная песочница включает в себя 16 игр и обучающих программ. Одно из упражнений называется «Вулкан».

«Здесь можно увидеть ландшафт земли. Зеленое — это трава, если мы начинаем делать углубления, то появляется вода, где плавают рыбки, — показывает Денис Бабичев, руководитель регионального развития компании “Инновации детям”. — А там, где появляется гора, появляется вулканический рельеф».

Передвигать горы, пускать реки вспять и создавать океаны. Когда ребенок играет в «Вулкан», у него раскрывается творческий потенциал, говорят изобретатели. Создавая упражнения, инженеры советовались с психологами и педагогами. Достаточно накрыть песок панелями, и он превращается в «умный стол».

«Здесь еще 20 занятий на тему развития речи, окружающего мира», — рассказывает Денис Бабичев.

Такая песочница уже есть в детских садиках и школах в 70-ти городов страны. Недавно продукцию удалось представить и за рубежом. Сейчас оборудование пользуется спросом в Казахстане и Беларуси. Наладить связи с иностранцами челябинским предпринимателям помогла образовательная программа Российского экспортного центра. В Челябинске оператором проекта выступает региональный Центр поддержки экспорта. Курс обучения для представителей малого и среднего бизнеса бесплатный.

«Мы предлагаем компаниям обучить любого сотрудника, будь это генеральный директор, чтобы продумать стратегию выхода, или юрист, бухгалтер, менеджер по продажам. Пройти весь курс программы РЭЦ, чтобы понимать, с чего начинать экспортную деятельность, как не допустить ошибок в ее осуществлении», — комментирует Екатерина Сметанина, директор центра поддержки экспорта Челябинской области.

В прошлом году курс обучения состоял из восьми модулей. Больше половины слушателей уже заключили контракты с зарубежными партнерами. В этом году здесь ждут 120 бизнесменов из Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Теперь программа включает 11 модулей, в которых тренеры расскажут, с чего начать, как правильно провести маркетинговые исследования, научат вести деловые переговоры, оптимально выстраивать логистику и правильно платить налоги. Чтобы узнать все это, необходимо заполнить анкету до 12 апреля на сайте Агентства международного сотрудничества и ждать результатов экспертного отбора. Обучение бесплатное, и в этом году оно будет проходить в трех городах: в Челябинске, Магнитогорске и Миассе с апреля по ноябрь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
Взрыв в метро: опубликованы фото предполагаемого смертника
Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Госдума не будет проводить проверку расследования о Медведеве
Встречи депутатов с народом могут быть приравнены к митингам
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Тринадцать пострадавших в ДТП под Рязанью остаются в больнице
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Спорт
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив» 2 мая в Сочи подопечные Юрия Семина встретятся в решающем поединке турнира с победителем матча «Урал» — «Рубин»
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь