Уральским пенсионерам предложат заняться бизнесом

Очень обидно, когда люди образованные, опытные, компетентные начинают искать неквалифицированную работу. Оказывается, колоссально трудно сегодня устроиться уборщицей. У нас убирала офис женщина с высшим образованием, так она держалась за место! Да, есть свои плюсы: помыл — и свободен. Но свободу можно и самому себе обеспечить. Главное — на это решиться. То есть цель фестиваля, который мы затеваем, — показать людям реалистичность открытия своего дела во второй половине жизни, помочь им увидеть новые возможности.

Лидия Кузнецова: Нужно взглянуть на ситуацию под другим углом. Оказывается, можно мягко начинать свое дело. Никто не говорит, что во второй половине жизни нужно обязательно создать масштабный бизнес и покорить весь мир. Пусть это будет тема самозанятости, самообеспечения — и достаточно. То есть человек делает то, что ему нравится, в удобном для него режиме, и при этом дополнительные деньги зарабатывает. Мало кто знает, что сегодня более 50 видов предпринимательской деятельности можно вести на основе патента: высока вероятность, что ты найдешь то, что тебе подходит. Главное, все очень просто: один раз в год покупаешь патент и дальше на совершенно законных основаниях занимаешься тем, что тебе интересно.

Человек привык хорошо делать свое дело, но он всегда трудился на кого-то. И ему в голову не приходит, что можно попробовать работать на себя. Да и страшно: госрегистрация, отчеты, налоги… Где, опять же, взять стартовый капитал? Это молодежь ничего не боится, а как вы собираетесь заманивать в бизнес людей далеко не юных?

Когда человека торжественно провожают на пенсию, он, в общем-то, еще молодой, современный, хорошо выглядящий, вдруг оказывается в растерянности: что делать дальше? Если есть финансовая «подушка безопасности», начинает получать удовольствие от свободы: сплю, сколько хочу, путешествую, читаю и т. д. Но такой период длится от полугода до двух лет. А потом многие хотят вернуться в социум: работать, видеть в своей жизни какой-то общественный смысл. Не все готовы хоронить себя на грядках, ведь сегодняшние 50−60-летние отличаются от предыдущих поколений. И тут человек сталкивается с тем, что его нигде не ждут. На самом деле обидно: это активный, трудоспособный возраст, огромный ресурс. Наш посыл такой: встряхнуть немножко самих людей, заставить задуматься: что я собой представляю и чем я могу быть ценен?

Лидия Кузнецова: В 2016 году меня пригласили в Югру на фестиваль «Радуга жизни», его организовали последователи Владимира Яковлева (автора известной книги «Возраст счастья» и других, посвященных вопросам счастья, здоровья и самореализации в зрелом возрасте. — Прим. ред.), и предложили выступить. Для меня стало неожиданностью, что аплодисменты сорвала тема «Работа во второй половине жизни». Оказывается, это крайне важно.

В конце апреля в Екатеринбурге пройдет необычный бизнес-форум: к обсуждению вопросов организации стартапов приглашают тех, кому за 50. Выход на пенсию или потеря работы в таком возрасте не должны становиться причиной депрессии — наоборот, это новые возможности, о которых человек порой просто не задумывается, уверена организатор фестиваля «Серебряный стартап» кандидат философских наук Лидия Кузнецова.

Все же для ведения даже такого микробизнеса нужны знания — хотя бы базовые.

Лидия Кузнецова: Кто у нас в регионе обучает основам ведения бизнеса? Пожалуй, бесплатно — только областной центр поддержки предпринимательства. Возрастного ценза там нет. Недавно на круглом столе, посвященном самозанятости, привели очень интересную статистику: в 2016 году в центре обучили около 1400 человек, из них 112 были как раз в возрасте 50+. Это немного, но что меня больше всего потрясло: все 112 открыли свой бизнес. То есть эти люди осознанно пришли на обучение и осознанно занялись предпринимательством. Надеюсь, многие из них примут участие в нашем фестивале.

То есть там выступят те, у кого уже есть собственная история успеха?

Лидия Кузнецова: Обязательно! Мы приглашаем не только стартаперов, но и опытных предпринимателей. Но из этой же возрастной категории. Чтобы вышел близкий по возрасту человек и рассказал, какие подводные камни есть на пути, чего стоит бояться, а чего нет. Не так страшен черт, как его малюют! Обязательно будут на форуме мастер-классы, в частности правовые аспекты открытия своего дела. Ведь многие не решаются заняться бизнесом именно потому, что плохо ориентируются в законах.

В перспективе мы хотим создать постоянно действующую площадку, где люди смогут получить не только информацию, но и поддержку. Мне очень нравится идея института менторов. И самое главное — на площадке люди смогут кооперироваться. У меня есть знакомая, которая шьет кукол Тильда: прекрасно, профессионально. Всех друзей и знакомых она уже одарила куклами и задумалась о том, чтобы их продавать. Просчитала себестоимость, затраченное время, отпускную цену. Все, кроме одного: а как продавать-то? У нее опустились руки: она поняла, что ей это не освоить. Найди человека, который Интернета не боится, скооперируйтесь — и дело пойдет.

Сегодня идея «серебряного стартапа» носится в воздухе, но я не знаю ни одной организации, которая этим бы занималась.

При центрах соцзащиты населения работают Школы пожилого человека: пенсионеры там обучаются работе на компьютере, танцуют, поют, на концерты ходят… То есть им предлагают интересно проводить досуг. Но не предлагают работать.

Лидия Кузнецова: В Свердловской области начали отмечать свой День пенсионера, проводится месячник пожилых людей, программа набирает обороты. Вот только формат всех этих мероприятий заточен под пенсионеров со стажем. Прекрасно, что они проводятся. Но поколение людей, рожденных с 1945-го по 1965 год, совершенно другое. Мы не такие, какими были наши родители в этом возрасте. Сейчас, если тебе 50−55, впереди еще 20−30 лет вполне активной жизни. Но этим поколением никто не занимается. Какая-то системная ошибка: почему-то, обсуждая проблемы пенсионеров, главные акценты делают на размере пенсии, льготах, вопросах здравоохранения, но не о стимулировании трудовой занятости.

Очевидно, работодатели не в состоянии обеспечить всех рабочими местами, особенно высококвалифицированными, с высоким уровнем зарплаты. Наверное, самозанятость могла бы и для государства стать одним из способов решения проблемы, особенно учитывая возможное увеличение пенсионного возраста. Ваш форум — попытка обратить на себя внимание властей?

Лидия Кузнецова: Если власть обратит на нас внимание, будем рады. Собственно, первым, кто нас поддержал, был Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В числе главных партнеров также Федерация профсоюзов, Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области.

Но все же главный посыл обращен к людям. Я убеждена: многие проблемы у человека в голове. В этом возрасте у всех нас давно сформировавшиеся убеждения. С одной стороны, это основа нашей жизни, но с другой — ограничения. Человек начинает думать, как соответствовать своему возрасту, каким-то стереотипам. А нужно соответствовать времени — это совершенно другая жизненная установка. Учиться у молодых, у своих детей — тех, кто быстро соображает и быстро делает: пытаться ускорять процесс своего мышления, быть в курсе событий, не пугаться иностранных слов. И это тоже станет хорошим импульсом, когда люди увидят: вот их ровесники, которые соответствуют времени.