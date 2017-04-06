В семи городах Урала появятся агентства развития территорий

В семи городах Свердловской области на базе муниципальных фондов поддержки предпринимательства появятся специализированные многофункциональные центры для бизнеса. Новые структуры, получившие название агентств развития территорий, на первом этапе сконцентрируются на шести направлениях деятельности, среди которых, в частности, организация обучения начинающих бизнесменов, маркетинг территории, консультационные и брокерские услуги.

Так, специально подготовленные сотрудники агентства могут подобрать для предпринимателя подходящие конкретно ему меры господдержки, выгодный кредит или программу страхования, помочь с оформлением бизнес-плана и налоговой отчетности. Кроме того, по словам министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Нисковских, центры будут способствовать расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) к заказам крупных предприятий, в том числе и путем анализа потребностей крупных компаний. По мнению региональных властей, выстраивание кооперационных связей очень важно, ведь одним из результатов реализации проекта должно стать доведение годового объема закупок у малого бизнеса со стороны крупных заказчиков до 17,5 процента уже к марту 2019 года.

В 2017-м агентства откроются в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Североуральске, Карпинске и Краснотурьинске. В дальнейшем этот опыт будет масштабирован: согласно планам регионального правительства к окончанию 2020 года новые структуры должны появиться еще в 25 городах и охватить таким образом не менее 85 процентов субъектов МСП, зарегистрированных в Свердловской области.

По словам Дмитрия Нисковских, средства на создание сети пойдут из нескольких источников, в том числе из местных бюджетов в рамках софинансирования городских программ развития предпринимательства.

— Важно сохранить в муниципальных бюджетах статью расходов на поддержку МСП и не уменьшать объемы, — подчеркнул министр.

Функционал вновь созданных агентств будет интегрироваться с уже проверенными инструментами поддержки, например с бесплатным образовательным проектом, который уже несколько лет подряд реализуют областной фонд поддержки предпринимательства и УрФУ. Скажем, в прошлом году обучение прошли более 900 человек.

Усилия местных властей по улучшению бизнес-климата отражаются в ежегодном рейтинге муниципалитетов

— Каждый год, опираясь на существующие жизненные реалии и потребности, мы меняем специфику материала, предлагаемого к изучению. Сегодня наиболее востребованы такие программы, как «Финансовый анализ и оптимизация затрат предприятия», «Технологии внедрения бережливого производства» и «Подготовка заявок субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в госзакупках», — рассказал руководитель фонда Евгений Копелян.

Создание сети агентств развития территорий — одна из 12 составляющих «дорожной карты» улучшения инвестиционного климата в регионе. Среди остальных — постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет, получение разрешений на строительство и территориальное планирование, подключение к системам ЖКХ и энергетики. Причем почти треть целевых показателей «карты» (около 60) напрямую зависит от работы местных органов власти.

Кстати, усилия местных властей по улучшению бизнес-климата отражаются в ежегодном рейтинге муниципалитетов. В прошлом году его первые строки заняли Красноуральск, Ревда, Лесной, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Комментарий

Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области:

— Заинтересованность руководителей территорий в улучшении инвестклимата всегда хорошо видна. Например, межрегиональная сетевая компания в прошлом году инициировала заключение соглашений с муниципалитетами, в рамках которых подключение к инфраструктуре объектов малого и среднего бизнеса проходит в приоритетном порядке и в максимально сжатые сроки. Причем, закрепляя договоренности, энергетики берут на себя часть работ по бесхозным электрическим сетям. Дополнительных финансовых ресурсов для проведения такой работы не нужно, необходимо только желание руководителей муниципальных образований оптимизировать управленческие процессы. Однако в настоящий момент соглашения подписаны лишь в 22 муниципальных образованиях.