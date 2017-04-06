Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Стало известно, о чем Путин договорился с Лукашенко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России
Матч жизни для Грасии: «Рубин» сыграет с «Уралом» в 1/2 КР
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
08:28 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске начали строить первый дом для социальной аренды

В Челябинске началось строительство социального арендного жилья.

Первый в Челябинской области социальный арендный дом на 70 квартир общей площадью свыше 4000 квадратных метров планируется сдать до конца 2017 года. Арендаторами станут южноуральцы, признанные нуждающимися в некоммерческом жилье — неважно, в каком муниципальном образовании региона они сейчас проживают.

Какую долю жилищного рынка составляет сегодня арендный сегмент, не могут сказать ни надзорные органы, ни эксперты сферы недвижимости: всем известно, что большая часть квартир по-прежнему сдается нелегально из-за нежелания их собственников платить налоги. Власти региона, запустив проект строительства социального наемного жилья, надеются вывести эту сферу бизнеса из тени.

Идея возводить арендное жилье не нова: первые доходные дома (коммерческий наем) появились на Южном Урале около 10 лет назад, однако так и не стали прибыльным, а потому и массовым бизнесом. Их возводили без господдержки, поэтому у застройщика не было возможности предложить выгодную арендную плату постояльцам.

Аренда двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра обойдется в 6,5 тысячи рублей: за такую сумму в Челябинске сегодня можно снять разве что комнату в коммуналке

С категорией жилья некоммерческого найма ситуация иная: за счет привлечения бюджетных средств плата здесь будет в три раза ниже рыночной, что гарантирует высокий спрос. По подсчетам специалистов, аренда двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра обойдется в 6,5 тысячи рублей. Для справки: за такую сумму в Челябинске сегодня можно снять разве что комнату в коммуналке или, в результате долгих поисков, малометражную студию в удаленном районе. Доступная цена жилья в социальном наемном доме позволит обеспечить квадратными метрами семьи, которые не имеют возможности накопить денег на первоначальный ипотечный взнос (от 10 до 20 процентов у разных банков).

— Спрос на жилье такого вида уже сейчас достаточно большой, потому что доля населения с низкими доходами в регионе значительная. Но нужно заранее, до сдачи дома в эксплуатацию, сформировать в каждом муниципалитете список тех, кто может претендовать на такие квартиры, — предлагает директор по развитию челябинской риелторской компании Денис Стукалов.

По мнению экспертов, доступность аренды квартир откроет перед южноуральцами новые перспективы, расширит возможности смены работы. К слову, размер платы за наем может быть еще уменьшен, так как для застройщиков обнуляется налог на имущество — решение об этом принято в Челябинской области в прошлом году. Если первый опыт окажется удачным, строительство таких домов планируют поставить на поток.

— Законодательная база для возведения социального арендного жилья в регионе сформирована, — отмечает начальник отдела жилищного строительства областного минстроя Лариса Брайловская. — Считаю, что в развитии этого направления прежде всего должны быть заинтересованы предприятия, которым необходимо обеспечить жильем сотрудников.

Однако частные инвесторы, в том числе и строительные компании, пока не спешат вкладывать деньги в новый сектор.

— Без мощной поддержки государства застройщики не заинтересованы инвестировать в развитие рынка социального наемного жилья, так как окупаемость вложений очень длинная — от 25 лет. Никто из застройщиков на это самостоятельно не пойдет, интерес с их стороны возможен только в рамках государственно-частного партнерства, — подчеркивает гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков.

Анализ схемы финансирования проекта показал, что 68 процентов структуры максимальной платы составляют расходы собственника здания на оплату процентов по кредиту, взятому на строительство (в среднем на 30 лет под 12 процентов). К примеру, для Челябинска максимальная плата за наем — 382 рубля за квадратный метр, из них 262 — расходы на оплату кредита.

— Государство, в отличие от бизнеса, может позволить себе более низкую рентабельность проекта и возврат средств не через 25, а через 40−50 лет, ведь в данном случае важнее обеспечить доступными квартирами жителей области, сняв социальную напряженность, — рассуждает Юрий Десятков.

Очевидно, у властей похожий взгляд на тему социальной аренды, раз они направили на возведение первого такого дома 129,2 миллиона рублей из областного бюджета. Деньги выделены в 2015-м, а уже в этом году планируется завершить строительство и заселить дом.

Кстати.

Как сообщили в региональном минстрое, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) готово запустить ряд пилотных проектов: возводить арендные дома предлагается с помощью механизма коллективных инвестиций. Для этого используют такой инструмент, как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). АИЖК примерит на себя роль якорного инвестора (пайщика) и создаст дочернюю организацию для управления фондами. ЗПИФ может как выступать в качестве соинвестора на основании договора долевого строительства, так и приобретать готовое жилье.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ назвали Меланшона фаворитом предвыборной гонки во Франции
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300 человек
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь