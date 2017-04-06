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10:33 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре значительно повысили тариф на вывоз мусора

Департамент цен и тарифов Краснодарского края установил новый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Источник: ЮГА.ру

Согласно приказу, опубликованному 5 апреля на сайте администрации региона, единый тариф для населения на услуги ОАО «Мусороуборочная компания» устанавливается на уровне 429,72 руб. за кубометр твердых бытовых отходов. Сейчас этот тариф составляет 360 рублей за кубометр.

Отмечается, что общий объем финансовых потребностей регионального оператора для реализации программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017 год составит 1,294 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2016 года правительство утвердило новые правила сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Все действия с отходами должны производить региональные операторы на основании договора, заключенного с потребителями.

С 1 марта в Краснодаре и Динском районе сбором твердых коммунальных отходов занимается только ОАО «Мусороуборочная компания». Предприятие выиграло конкурс и подписало соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края сроком на десять лет.

В начале апреля с улиц Краснодара начали массово пропадать мусорные баки. Об этом в соцсетях сообщали местные жители. На пустых площадках появились горы мусора. После переговоров руководства города с «Мусороуборочной компанией» контейнеры начали возвращать на улицы.

Мэр Краснодара Евгений Первышов объяснил проблему с вывозом мусора нехваткой денег — сумма долга администрации перед «Мусороуборочной компанией» составляет около 900 млн рублей. Еще одна причина — объемы вывоза мусора: ежегодный объем составляет 4 млн куб. м. Помощник глав города Владимир Вербицкий также отметил, что значительная часть населения и предприятий пользуются организованными в городе контейнерными площадками без договоров, то есть выбрасывают мусор даром.

7 апреля вопросы уборки мусора с улиц Краснодара обсудит гордума.

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