Правительство сократило господдержку авиапромышленности

Объем бюджетного финансирования программы составляет 632,568 млрд руб., тогда как прежняя редакция документа предполагала поддержку в объеме 714,2 млрд рублей. В частности, в 2017 г. на программу планируется выделить 58,568 млрд руб., в 2018 г. — 58,568 млрд руб., в 2019 — 2025 гг. — по 40,5 млрд руб. ежегодно.

Объем подпрограммы самолетостроения с 2013 по 2025 гг. составляет 241,568 млрд руб., вертолетостроения — 14,37 млрд руб. За этот период количество поставленных самолетов гражданской и государственной авиации (за исключением малой авиации) должно достигнуть 3,552 тыс. единиц, вертолетов — 5,248 тыс. штук.

Доля самолетов российского производства «в парке крупнейших российских авиаперевозчиков», согласно программе, в 2017 г. должна составить 12,9%, в 2021 г. — 21,3%, а в 2025 г. — уже 27,2%.

«В госпрограмме предусмотрена дополнительная финансовая поддержка проектов организации серийного производства самолетов Ил-114−300, Ил-96−400 и авиационных двигателей ТВ7 117, ПД-35. Предусмотрено также увеличение финансирования приоритетных проектов, связанных с созданием магистрального самолета МС-21, бортового оборудования и двигателя ПД-14 для него», — отмечается в справке к документу.