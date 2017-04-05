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23:20 (мск), источник: Интерфакс

Правительство сократило господдержку авиапромышленности

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, корректирующее госпрограмму «Развитие авиационной промышленности на 2013−2025 годы» в соответствии с федеральным бюджетом на 2017 год. Документ, датированный 31 марта, опубликован на сайте правительства в среду.

Источник: Reuters

Объем бюджетного финансирования программы составляет 632,568 млрд руб., тогда как прежняя редакция документа предполагала поддержку в объеме 714,2 млрд рублей. В частности, в 2017 г. на программу планируется выделить 58,568 млрд руб., в 2018 г. — 58,568 млрд руб., в 2019 — 2025 гг. — по 40,5 млрд руб. ежегодно.

Объем подпрограммы самолетостроения с 2013 по 2025 гг. составляет 241,568 млрд руб., вертолетостроения — 14,37 млрд руб. За этот период количество поставленных самолетов гражданской и государственной авиации (за исключением малой авиации) должно достигнуть 3,552 тыс. единиц, вертолетов — 5,248 тыс. штук.

Доля самолетов российского производства «в парке крупнейших российских авиаперевозчиков», согласно программе, в 2017 г. должна составить 12,9%, в 2021 г. — 21,3%, а в 2025 г. — уже 27,2%.

«В госпрограмме предусмотрена дополнительная финансовая поддержка проектов организации серийного производства самолетов Ил-114−300, Ил-96−400 и авиационных двигателей ТВ7 117, ПД-35. Предусмотрено также увеличение финансирования приоритетных проектов, связанных с созданием магистрального самолета МС-21, бортового оборудования и двигателя ПД-14 для него», — отмечается в справке к документу.

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