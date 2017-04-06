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12:59 (мск), источник: Ведомости

Обналичивание под залог

О новой схеме обналичивания денег, с которой столкнулись ломбарды, «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и представитель ассоциации «Лига ломбардов». Клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения, а уже через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, рассчитавшись кредиткой.

Источник: Reuters
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Смысл схемы в том, что ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег с кредитной карты в банкомате, объясняет заместитель гендиректора сети «Залог успеха» Людмила Грибок. «Предприимчивые граждане закладывают в ломбард вещь, а через минуту выкупают залог на кредитку всего за 0,3−0,4%», — говорит гендиректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин.

Сбербанк взимает за снятие наличных по кредитке 3−4%, Альфа-банк — 3,9−5,9%, «ВТБ 24» — 1−5,5%, к тому же по операциям в банкоматах установлены суточные лимиты.

Операции по однодневной схеме с кредитными картами клиентами ломбардов совершаются неоднократно и в больших объемах — на сотни тысяч рублей, мы уверены, что это именно схема обналички.
Станислав Боронин
Гендиректор сети "Фианит-ломбард"

На такую сумму в ломбард можно заложить несколько тяжеловесных золотых изделий либо украшение с крупными бриллиантами — в 1−2 карата, говорит Грибок. По словам Боронина, случаев такого обналичивания много, сумму подобных операций в своей сети (300 ломбардов) он оценивает в 15 млн руб.

Ломбарду столь короткий заем — 1−2 дня — невыгоден, средний срок займа — 30 дней, говорит Грибок, кроме того, при безналичной оплате затраты ломбарда на снятие наличных и эквайринг составляют до 3% и ломбард несет убыток. Когда обналичиваются крупные суммы, чтобы пополнить кассу, ломбард вынужден доплатить еще 2% за инкассацию, отмечает Боронин.

К нам с такими жалобами ломбарды обращаются, им я рекомендую уходить от «карточных игр».
Михаил Унсков
Президент Лиги ломбардов

Формальных поводов отказать в проведении такой операции у серьезных игроков нет. Закон о защите прав потребителей разрешает отказаться от использования карточных терминалов только предприятиям с годовой выручкой менее 120 млн руб., остальные обязаны принимать как минимум карты «Мир». С другой стороны, на ломбарды распространяется закон о потребительском кредите, поэтому любая дополнительная комиссия будет включена в полную стоимость кредита и распространена на всех клиентов. Ограничения по срокам займа и комиссии для различных способов оплаты незаконны, напоминает Боронин.

Представители ломбардов надеются, что новая схема заинтересует Росфинмониторинг. Хотя по платежам до 600 000 руб. ломбарды не обязаны отчитываться перед ведомством, они проявляют инициативу и сами информируют ведомство о подозрительных клиентах.

Пресс-служба Росфинмониторинга отказалась от комментариев, перенаправив к регулятору ломбардов — Центробанку.

Ему известно о данной схеме, сообщила пресс-служба ЦБ, но, по оценкам регулятора, ее масштабы «сравнительно невелики» — примерно 100 млн руб. в месяц.

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Пока регулятор не воспринимает проблему всерьез, ломбарды сами формируют черные списки недобросовестных заемщиков. В списке «Фианита» уже более 300 заблокированных клиентов, неоднократно воспользовавшихся схемой. «Были случаи, когда из-за отказа в обслуживании клиент вызывал полицию, но она не находила состава правонарушения», — говорит Боронин.

«Залог успеха» в договоре с клиентами предоставляет им выбор: вернуть заем наличными в любое время либо по безналичному расчету через три дня, рассказала Грибок. После отказа в немедленном безналичном возврате займа с кредитки один из клиентов ломбарда обратился в суд, Закон о защите прав потребителей разрешает отказаться от использования карточных терминалов только предприятиям с годовой выручкой менее 120 млн руб., но суд не нашел нарушений закона о защите прав потребителей и счел жалобу необоснованной.

«Нужны поправки на уровне антиотмывочного законодательства, которые позволят ломбардам отказывать клиентам в обслуживании при подозрении в массовых сомнительных операциях, не имеющих экономического смысла», — считает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Комментарии
4
А Б
Подобные схемы, предпринимаемые находчивыми гражданами, говорят только об одном - о несовершенстве законодательства, регулирующего взаимоотношения граждан и юрлиц в данной сфере.
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Татьяна Борисовна
Правильно делает народ. Нефиг брать грабительскую комиссию за снятие наличных
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Александр д
учись греф народ не победить псевдо реформатор
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