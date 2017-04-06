Обналичивание под залог

Источник: Reuters

Читайте также Должников разбудили рекламой

Смысл схемы в том, что ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег с кредитной карты в банкомате, объясняет заместитель гендиректора сети «Залог успеха» Людмила Грибок. «Предприимчивые граждане закладывают в ломбард вещь, а через минуту выкупают залог на кредитку всего за 0,3−0,4%», — говорит гендиректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин. Сбербанк взимает за снятие наличных по кредитке 3−4%, Альфа-банк — 3,9−5,9%, «ВТБ 24» — 1−5,5%, к тому же по операциям в банкоматах установлены суточные лимиты.

Операции по однодневной схеме с кредитными картами клиентами ломбардов совершаются неоднократно и в больших объемах — на сотни тысяч рублей, мы уверены, что это именно схема обналички. Станислав Боронин Гендиректор сети "Фианит-ломбард"

На такую сумму в ломбард можно заложить несколько тяжеловесных золотых изделий либо украшение с крупными бриллиантами — в 1−2 карата, говорит Грибок. По словам Боронина, случаев такого обналичивания много, сумму подобных операций в своей сети (300 ломбардов) он оценивает в 15 млн руб. Ломбарду столь короткий заем — 1−2 дня — невыгоден, средний срок займа — 30 дней, говорит Грибок, кроме того, при безналичной оплате затраты ломбарда на снятие наличных и эквайринг составляют до 3% и ломбард несет убыток. Когда обналичиваются крупные суммы, чтобы пополнить кассу, ломбард вынужден доплатить еще 2% за инкассацию, отмечает Боронин.

К нам с такими жалобами ломбарды обращаются, им я рекомендую уходить от «карточных игр». Михаил Унсков Президент Лиги ломбардов

Формальных поводов отказать в проведении такой операции у серьезных игроков нет. Закон о защите прав потребителей разрешает отказаться от использования карточных терминалов только предприятиям с годовой выручкой менее 120 млн руб., остальные обязаны принимать как минимум карты «Мир». С другой стороны, на ломбарды распространяется закон о потребительском кредите, поэтому любая дополнительная комиссия будет включена в полную стоимость кредита и распространена на всех клиентов. Ограничения по срокам займа и комиссии для различных способов оплаты незаконны, напоминает Боронин.

Представители ломбардов надеются, что новая схема заинтересует Росфинмониторинг. Хотя по платежам до 600 000 руб. ломбарды не обязаны отчитываться перед ведомством, они проявляют инициативу и сами информируют ведомство о подозрительных клиентах.

Пресс-служба Росфинмониторинга отказалась от комментариев, перенаправив к регулятору ломбардов — Центробанку. Ему известно о данной схеме, сообщила пресс-служба ЦБ, но, по оценкам регулятора, ее масштабы «сравнительно невелики» — примерно 100 млн руб. в месяц.

Читайте также Forbes назвал самые надежные банки в России