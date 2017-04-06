Должников разбудили рекламой
Микрофинансовые организации творчески обошли закон о коллекторах.
Микрофинансовые организации творчески обошли закон о коллекторах.
Микрофинансовые организации (МФО) придумали, как обойти одно из главных требований антиколлекторского закона — не беспокоить должника в ночное время. Они сообщают клиентам о новых продуктах и услугах, дополняя сообщения информацией о необходимости погасить задолженность.
Формально ночное общение с должниками под видом рекламных предложений законом не ограничено, но ЦБ уже привлек к ответственности за такую деятельность крупнейшее МФО «Домашние деньги».
На днях Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал заявление крупнейшего МФО «Домашние деньги» с требованием признать незаконным решение ЦБ о привлечении к ответственности. «Данным заявлением оспаривается постановление отделения по Пензенской области
В ЦБ сообщили, что такие нарушения носят массовый характер.
В Банк России поступают жалобы от граждан на совершение МФО действий, направленных на возврат задолженности по договорам микрозайма, куда в том числе входят жалобы на звонки в неурочное время. В 2016 году в Банк России поступило более 5 тыс. подобных жалоб, а в январе—феврале 2017 года — около 800.
«В случае выявления в действиях МФО признаков нарушения положений антиколлекторского закона документы направляются в Федеральную службу судебных приставов».
С 1 января 2017 года МФО не вправе взаимодействовать с заемщиком с целью взыскания просроченной задолженности с 22 до 8 утра по будням и с 20 до 9 утра в выходные и праздничные дни. За нарушение данного порядка — штраф до 200 тыс. руб. «При этом федеральными законами о рекламе и о связи не установлено
О новом способе взаимодействия с заемщиками — требование погашения долга под видом рекламы новых продуктов — на рынке знают.
Отдельные МФО, пытаясь обойти введение законом ограничения под любым предлогом, включая предложение новых услуг, общаются с должниками во внеурочное время с одной целью — добиться возврата просроченной задолженности. И эта тенденция набирает обороты.
При этом сам клиент, как правило, при получении займа дает МФО согласие и на получение рекламных рассылок, указывает юрист союза по защите прав потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Алексей Драч. «Пока есть согласие клиента на такое информирование, МФО формально закон не нарушает», — уточняет он. А основания для жалоб в ЦБ есть.
Если в сообщениях или звонках о новой услуге одновременно упоминается возврат старого долга, то клиент может посчитать взаимодействие направленным на взыскание задолженности и подать жалобу в ЦБ.
Впрочем, в отдельных случаях ночная реклама может быть не по вине МФО. «Обычно МФО делают
Суд без труда установит суть ночного взаимодействия МФО с клиентом, и можно будет однозначно утверждать, было ли сообщение рекламным или содержало информацию о взыскании задолженности, уверен управляющий партнер АБ «Дмитрий Матвеев и партнеры» Дмитрий Матвеев. Впрочем, судя по подходу ЦБ, такая практика просуществует недолго, уверены эксперты. «Крупные игроки не будут увлекаться подобным — велики репутационные риски», — считает гендиректор МФО «Быстроденьги» Юрий Провкин.
Вероника Горячева