Должников разбудили рекламой

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Микрофинансовые организации (МФО) придумали, как обойти одно из главных требований антиколлекторского закона — не беспокоить должника в ночное время. Они сообщают клиентам о новых продуктах и услугах, дополняя сообщения информацией о необходимости погасить задолженность.

Формально ночное общение с должниками под видом рекламных предложений законом не ограничено, но ЦБ уже привлек к ответственности за такую деятельность крупнейшее МФО «Домашние деньги». На днях Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал заявление крупнейшего МФО «Домашние деньги» с требованием признать незаконным решение ЦБ о привлечении к ответственности. «Данным заявлением оспаривается постановление отделения по Пензенской области Волго-Вятского ГУ ЦБ от 26 декабря 2016 года, которым обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. за направление заемщику сообщений за пределами установленного для взаимодействия времени», — сообщили в пресс-службе «Домашних денег». Однако в компании своей вины не признают, отмечая, что действовали в рамках закона, так как «взаимодействие осуществлялось не с целью взыскания задолженности, а с целью предложения новых продуктов». Связь с заемщиком в ночное время в компании объясняют «техническими особенностями отправки MMS-сообщений».



В ЦБ сообщили, что такие нарушения носят массовый характер.

В Банк России поступают жалобы от граждан на совершение МФО действий, направленных на возврат задолженности по договорам микрозайма, куда в том числе входят жалобы на звонки в неурочное время. В 2016 году в Банк России поступило более 5 тыс. подобных жалоб, а в январе—феврале 2017 года — около 800. Пресс-служба ЦБ

«В случае выявления в действиях МФО признаков нарушения положений антиколлекторского закона документы направляются в Федеральную службу судебных приставов».



С 1 января 2017 года МФО не вправе взаимодействовать с заемщиком с целью взыскания просроченной задолженности с 22 до 8 утра по будням и с 20 до 9 утра в выходные и праздничные дни. За нарушение данного порядка — штраф до 200 тыс. руб. «При этом федеральными законами о рекламе и о связи не установлено каких-либо временных ограничений для рекламных SMS-рассылок», — отмечает управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа.



О новом способе взаимодействия с заемщиками — требование погашения долга под видом рекламы новых продуктов — на рынке знают.

Отдельные МФО, пытаясь обойти введение законом ограничения под любым предлогом, включая предложение новых услуг, общаются с должниками во внеурочное время с одной целью — добиться возврата просроченной задолженности. И эта тенденция набирает обороты. Александр Арифов Независимый член совета СРО "Мир"

При этом сам клиент, как правило, при получении займа дает МФО согласие и на получение рекламных рассылок, указывает юрист союза по защите прав потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Алексей Драч. «Пока есть согласие клиента на такое информирование, МФО формально закон не нарушает», — уточняет он. А основания для жалоб в ЦБ есть.

Если в сообщениях или звонках о новой услуге одновременно упоминается возврат старого долга, то клиент может посчитать взаимодействие направленным на взыскание задолженности и подать жалобу в ЦБ. Алексей Драч Юрист союза по защите прав потребителей финансовых услуг

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