Великобритания потребует от иностранных компаний раскрывать данные о владельцах

«Мы привержены защите целостности и репутации британского рынка недвижимости, и этот реестр станет ценной мерой для повышения прозрачности и придания инвесторам большей уверенности», — заявила представитель министерства в парламенте Маргот Джеймс. В реестр также будет вноситься информация об иностранных компаниях, получающих подряды и контракты от британского правительства.

Авторы инициативы пояснили, что реестр разрабатывается, в первую очередь, для борьбы с коррупцией и отмыванием денег. В Министерстве по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии рассказали, что с 2004 года компании, обвиняемые в коррупции и отмывании денег, заработали более £180 млн. Отмечается, что эти компании скрывали своих реальных владельцев в 75% случаев.

«Преступники и те, кто отмывает их деньги, всегда будут стремиться скрыть настоящих владельцев активов, в том числе недвижимости, чтобы помешать расследованиям и сохранить доходы от своих преступлений. Повышение прозрачности с помощью обнародования настоящих владельцев собственности сделает Великобританию менее привлекательной для отмывания денег и поможет следователям выявлять и пресекать такие преступления», — убежден глава управления по экономическим преступлениям Дональд Тун.