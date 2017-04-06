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01:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Великобритания потребует от иностранных компаний раскрывать данные о владельцах

Власти Великобритании потребуют от иностранных компаний, владеющих собственностью на территории страны, раскрывать данные о реальных владельцах бизнеса. О создании соответствующего реестра сообщило британское Министерство по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Инициатива была разработана ведомством совместно с Национальным агентством по борьбе с тяжкими преступлениями.

«Мы привержены защите целостности и репутации британского рынка недвижимости, и этот реестр станет ценной мерой для повышения прозрачности и придания инвесторам большей уверенности», — заявила представитель министерства в парламенте Маргот Джеймс. В реестр также будет вноситься информация об иностранных компаниях, получающих подряды и контракты от британского правительства.

Авторы инициативы пояснили, что реестр разрабатывается, в первую очередь, для борьбы с коррупцией и отмыванием денег. В Министерстве по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии рассказали, что с 2004 года компании, обвиняемые в коррупции и отмывании денег, заработали более £180 млн. Отмечается, что эти компании скрывали своих реальных владельцев в 75% случаев.

«Преступники и те, кто отмывает их деньги, всегда будут стремиться скрыть настоящих владельцев активов, в том числе недвижимости, чтобы помешать расследованиям и сохранить доходы от своих преступлений. Повышение прозрачности с помощью обнародования настоящих владельцев собственности сделает Великобританию менее привлекательной для отмывания денег и поможет следователям выявлять и пресекать такие преступления», — убежден глава управления по экономическим преступлениям Дональд Тун.

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