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02:35 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Чтобы заставить глобализацию работать, нужны новые правила

В ближайшие дни министры финансов и управляющие центробанков со всего мира соберутся в Вашингтоне на весеннее заседание Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они будут обсуждать проблемы глобальной экономики, нервно жалуясь на усиление антиглобализационных настроений и на призывы проводить политику недискриминацонного развития. Это хорошо отработанный ритуал.

Источник: Reuters

Но чтобы более эффективно управлять глобализацией, нам нужна не дополнительная активность в сфере политики. Нам надо переключить свое внимание на разработку политики, основанной на правилах, и признать ее важность. Хорошие правила позволяют правительствам гораздо лучше справляться со своими основными обязанностями, повышая доверие в интересах инвестиций и инноваций как внутри стран, так и в международном масштабе.

Большинству стран с формирующейся рыночной экономикой глобализация несет несомненные выгоды. Это повышение производительности, совершенствование технологий, а также помощь в сфере торговли.

Все это помогает вызволить многих людей и целые страны из нищеты. Их доходы начинают догонять доходы развитых экономик, в связи с чем уменьшается мировое неравенство в благосостоянии.

На Западе глобализация также существенно увеличивает доходы. Но движущие силы роста, технического прогресса, торговли и миграции усложняют жизнь многим людям с низкими доходами и низкой квалификацией, поскольку ситуация с занятостью становится все более неопределенной. Миграция увеличивает нагрузку на школы и на жилищное строительство, особенно негативно отражаясь на тех же самых группах людей с низкими доходами и низкой квалификацией. Усиливаются проблемы безопасности. Если у тебя низок уровень образования, если ты живешь в небезопасном районе, тебе гораздо труднее конкурировать с другими людьми, жить в условиях перемен и использовать благоприятные возможности.

К этому надо добавить усиливающееся ощущение того, что правила применяются несправедливо. Если во время финансового кризиса банки получали помощь, то обычным людям по-прежнему приходилось платить налоги.

Негативные или очень низкие процентные ставки подняли цены на акции к выгоде богатых людей. А обычные люди видят, как их сбережения облагают налогами, в то время как рост арендной платы и цен на жилье вытесняет их с рынка недвижимости. Люди, которым на каждом пограничном переходе приходится показывать свой паспорт, не понимают, почему многочисленные незаконные мигранты не только избегают наказания за свои правонарушения, но и получают щедрые социальные пособия и почти стопроцентный шанс навсегда остаться.

Столь же широко распространилось недовольство ослаблением международного правопорядка. Это относится и к налогово-бюджетным правилам ЕС, и к международной торговле людьми, и к силовым действиям в сфере мировой торговли, и к отношениям в области безопасности.

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Но это не довод в пользу укрепления социальной направленности государств. Во многих странах урезаются расходы на ключевые задачи, потому что там преобладает недальновидное мышление и очень сильно социальное лобби. Людям нужны благоприятные возможности, а не подачки. Поэтому нам следует переключиться на дебаты о важности политики, основанной на правилах.

Данные правила должны способствовать разумному формированию государственных бюджетов для преодоления предвзятости повседневной политики и для обеспечения высококачественных государственных услуг в области образования, базовой социальной поддержки, внутренней и внешней безопасности, а также работоспособной административной и судебной системы. Нормы и правила должны справедливо и обоснованно ограничивать сбои рынка и воздействие внешних факторов, но не душить при этом инициативу. В таких условиях будут процветать частные инвестиции и появляться высококачественные рабочие места.

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На международном уровне проблем с формированием основанной на правилах политики еще больше. Возникший после Второй мировой войны под руководством США порядок регулирует принятие решений в сфере международной торговли, управляет глобальной финансовой системой и даже военными интервенциями. Большая двадцатка координирует международные нормы и правила в сфере финансов, налогов и инвестиций. Эти правила, конечно же, несовершенны и не могут предотвратить все конфликты. Но здесь главная причина проблем не в самих международных правилах, а в их слабой реализации, а также в плохой политике на национальном уровне.

Например, Европейский пакт о стабильности и развитии это довольно гибкий механизм, имеющий целью обеспечить формирование разумного государственного бюджета и устойчивого монетарного союза на всей территории ЕС. Но из-за отсутствия соответствующих механизмов правовой реализации некоторые страны-члены позволяют себе бездумно залезать в долги, после чего начинают импульсивно сокращать расходы, причем даже на весьма продуктивные цели.

Другой пример это торговля. Международные соглашения и правила Всемирной торговой организации пока действуют весьма неплохо и нам на пользу. Они помогают сдерживать конфликты, устраняют неопределенность на международном уровне и мешают расточительному лоббированию внутри стран. Но передовые экономики Европы и США должны содействовать осуществлению перемен и формировать потенциал благоприятных возможностей за счет хороших национальных правил, решений и политики.

Протекционизм это не ответ. Из-за него все мы становимся беднее, и он отравляет отношения между странами как раз в тот момент, когда усиливается напряженность в мире и появляются альтернативные модели экономической политики.

Если США повернутся спиной к основанному на правилах принципу многосторонних отношений, это ослабит торговых партнеров Америки и ухудшит состояние глобальной экономики. В результате этого сократятся экспортные возможности.

Нам нужно больше, а не меньше основанной на правилах политики, чтобы управлять глобализацией и создавать удобные возможности для всех. У себя в Германии мы называем это Ordnungspolitik — политикой порядка. Но в этом плане будет достаточно хороших правил вкупе с добросовестным управлением.

Людгер Шукнехт — главный экономист федерального министерства финансов Германии, WSJ

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