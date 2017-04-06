Соглашение с КНР о транспортных коридорах в Приморье подпишут не позднее июля — Галушка

Об этом сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Мы планируем, что это (подписание соглашения — прим. ТАСС) произойдет до середины года, если позволит формат, то может быть и в мае месяце. Но не позже июля», — отметил Галушка.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, он пояснил, что сейчас минвостокразвития ведет работу по двум направлениям: взаимодействует с органами власти, а также непосредственно с инвесторами и операторами. По словам министра, интерес к дорожному строительству в Приморье активно демонстрируют китайские компании. «Я уже отметил, на прошлой неделе высокопоставленный представитель China Merchants (China Merchants Group — прим. ТАСС), а это очень крупная компания в Китае, проводил такую практическую инспекцию, полевой аудит транспортных коридоров, портов и инфраструктуры», — сказал Галушка.

По словам главы минвостокразвития, первый вариант соглашения о развитии транспортных коридоров был получен российской стороной от китайских коллег 13 января 2017 года. Однако документ потребовал дополнительной проработки. На прошлой неделе «конкретизированный вариант» был направлен партнерам в КНР.

Транспортные коридоры Приморья.

Реализация проектов международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» позволит ежегодно увеличивать валовой региональный продукт Приморского края на 4−5%, их грузооборот к 2030 году может составить 45 млн тонн, сообщили ранее в администрация Приморья. Инвестиции в создание транспортных коридоров оценивается в общей сложности в 300 млрд рублей до 2020 года.

Транспортный коридор «Приморье-1» свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию «Гродеково», Пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через российские порты на востоке Приморья. На целом ряде автодорог этого транспортного маршрута начаты работы по модернизации и реконструкции за счет краевого и федерального бюджетов.