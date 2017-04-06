Кирпичный завод заработал в свободном порту Хабаровского края
Токинский кирпичный завод заработал в Хабаровском крае. Напомним, в начале марта компания получила статус резидента свободного порта Ванино.
Токинский кирпичный завод заработал в Хабаровском крае. Напомним, в начале марта компания получила статус резидента свободного порта Ванино.
Сейчас идет выпуск полнотелого, пустотелого и двойного кирпича. К 25 апреля планируется выйти на производство 15 тысяч кирпичей в сутки. На втором этапе на заводе начнут изготавливать керамические блоки и глазурованный кирпич, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Рассматриваем варианты запуска производства облицовочного кирпича в более короткие сроки, поскольку в Хабаровском крае широкий спрос на такую продукцию», — рассказал владелец компании Вадим Москвичев.