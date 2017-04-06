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04:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Кирпичный завод заработал в свободном порту Хабаровского края

Токинский кирпичный завод заработал в Хабаровском крае. Напомним, в начале марта компания получила статус резидента свободного порта Ванино.

Источник: Reuters

Сейчас идет выпуск полнотелого, пустотелого и двойного кирпича. К 25 апреля планируется выйти на производство 15 тысяч кирпичей в сутки. На втором этапе на заводе начнут изготавливать керамические блоки и глазурованный кирпич, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и развития региона.

«Рассматриваем варианты запуска производства облицовочного кирпича в более короткие сроки, поскольку в Хабаровском крае широкий спрос на такую продукцию», — рассказал владелец компании Вадим Москвичев.

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