Кирпичный завод заработал в свободном порту Хабаровского края

Сейчас идет выпуск полнотелого, пустотелого и двойного кирпича. К 25 апреля планируется выйти на производство 15 тысяч кирпичей в сутки. На втором этапе на заводе начнут изготавливать керамические блоки и глазурованный кирпич, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и развития региона.

«Рассматриваем варианты запуска производства облицовочного кирпича в более короткие сроки, поскольку в Хабаровском крае широкий спрос на такую продукцию», — рассказал владелец компании Вадим Москвичев.