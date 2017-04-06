МС-21 Иркутского авиазавода представили на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии
Директор департамента продаж ОАК Дмитрий Выпряжкин заметил, что продвижение проекта лайнера здесь проходит впервые.
Директор департамента продаж ОАК Дмитрий Выпряжкин заметил, что продвижение проекта лайнера здесь проходит впервые.
Россия впервые представила на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии проект нового российского магистрального пассажирского самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе. Директор департамента продаж Объединенной авиастроительной корпорации Дмитрий Выпряжкин рассказал, что продвижение нового лайнера МС-21 здесь начинается, фактически, с нуля, в отличии от Суперджета-100. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».
В компании заявили, что впервые на LAAD-2017 представлен новый российский самолет МС-21.
«Если SSJ100 уже эксплуатируется в Мексике, то продвигать МС-21 здесь мы начинаем, фактически, с нуля. Интерес есть и к тому, и к другому самолету — в основном, исходящий от гражданских эксплуатантов, но мы понимаем, что эти машины могут поставляться и спецкомплектациях, и в VIP-конфигурации», — сказал Дмитрий Выпряжкин.
Новый пассажирский лайнер МС-21−300 ранее был впервые представлен на Иркутском авиазаводе. МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и прочих систем.