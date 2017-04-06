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06:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

МС-21 Иркутского авиазавода представили на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии

Директор департамента продаж ОАК Дмитрий Выпряжкин заметил, что продвижение проекта лайнера здесь проходит впервые.

Россия впервые представила на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии проект нового российского магистрального пассажирского самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе. Директор департамента продаж Объединенной авиастроительной корпорации Дмитрий Выпряжкин рассказал, что продвижение нового лайнера МС-21 здесь начинается, фактически, с нуля, в отличии от Суперджета-100. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».

В компании заявили, что впервые на LAAD-2017 представлен новый российский самолет МС-21.

«Если SSJ100 уже эксплуатируется в Мексике, то продвигать МС-21 здесь мы начинаем, фактически, с нуля. Интерес есть и к тому, и к другому самолету — в основном, исходящий от гражданских эксплуатантов, но мы понимаем, что эти машины могут поставляться и спецкомплектациях, и в VIP-конфигурации», — сказал Дмитрий Выпряжкин.

Новый пассажирский лайнер МС-21−300 ранее был впервые представлен на Иркутском авиазаводе. МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и прочих систем.

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