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07:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцам покажут на интерактивной карте, какие дороги обновят

Разработчики дополнили проект.

Недавно муниципалитет запустил уникальный ресурс — интерактивную карту ямочного ремонта, где горожане могут отметить места с прорехами в дорожном полотне. А теперь здесь появился новый слой.

— Дополнительно на карте отмечены участки, на которых в 2017 году заменят асфальт. Всего планируется отремонтировать 29 участков дорог, еще на трех участках — закончить ремонт, — пояснили в пресс-службе администрации Уфы.

По данным на 5 апреля, на Интерактивную карту поступило 1108 обращений, из них — 625 ям уже залатали, а по 256 заявкам ремонт будет закончен в ближайшее время.

Комментарии
1
lexx
29 участков как это много)))))) вот мега проект устройство хороших дорог и парковок, вот это загрузка населения и промышленности будет)))))))
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