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06:43 (мск), источник: Комсомольская правда

На центральные улицы Уфы могут вернуть трамвайные пути

Столица Башкирии планирует модернизировать систему общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

К 2025 году на исторические улицы башкирской столицы может вернуться трамвай. Мэр Уфы Ирек Ялалов подписал постановление о разработке проекта планировки и межевания 35,7 гектаров в квартале улиц Цюрупы, Валиди и Пушкина. Его реализацией займется «Управление инфраструктурой транспорта Уфы».

Как сообщает «Коммерсантъ», на этих трех улицах могут появиться современные трамвайные пути. В дальнейшем эти ветки соединят с другими планируемыми ветками на улицах Комсомольская, Российская и Менделеева.

В последние десятилетия по пути развития трамвайной сети пошли практически все крупнейшие города Европы и Азии. Подобный уфимскому проект уже реализуется в Шанхае, Пекине и ряде американских городов. Полноценно работает система в Стамбуле, Праге, Лионе и других городах Старого света.

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