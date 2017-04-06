Правительство направило 10 миллиардов рублей на развитие дорог в регионах

«Подписанным постановлением распределяются межбюджетные трансферты в объёме 10 миллиардов рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 49 субъектов Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства», — говорится в справке к документу.

Деньги предусмотрены на «приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог». Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

В январе премьер Дмитрий Медведев заявил, что к 2020 году «в нормальном, хорошем состоянии должно быть порядка 85% дорог».