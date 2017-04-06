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07:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

57 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Красноярском крае

В опросах приняли участие более 2100 работодателей.

Кадровая потребность предприятий Красноярского края при реализации крупных инвестиционных проектов составит 57,6 тыс. человек, прогнозируют в краевом агентстве труда и занятости населения. Такое количество работников потребуется на период строительства и эксплуатации новых объектов до 2023 года.

Специалисты агентства провели опросы работодателей региона. По результатам исследования сформирован рейтинг профессий, которые будут востребованы в ближайшие семь лет. В опросах приняли участие более 2100 работодателей, включая около 500 предприятий.

В топ-5 самых востребованных вошли: водители автомобилей — 895 человек, фермеры — 716 человек, электромонтеры и наладчики оборудования — 475 человек, работники деревообрабатывающего производства — 361 человек, слесари и электрослесари — 361 человек. Также будут востребованы машинисты погрузочно-разгрузочного оборудования, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтеры промышленного оборудования, операторы агрегатных линий сортировки и переработки бревен, операторы-станочники на лесопильную технику. Высокий спрос прогнозируется на работников механизированных ферм по производству молочной и животноводческой продукции, операторов птицефабрик.

На последних местах рейтинга — 4 сушильщика пищевой продукции, 3 обвальщика мяса, 2 пескоструйщика по стеклу и по одному работнику звукозаписи — диктору и технику.

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