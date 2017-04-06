Фитнес-центры Екатеринбурга опустили цены

Источник: "Российская газета"

Еще пару лет назад такие предложения казались фантастическими, сегодня они уже не вызывают удивления. Даже отдельные клубы бизнес-класса, предлагавшие еще недавно исключительно годовые абонементы, цена которых достигала почти 100 тысяч рублей, сейчас готовы дробить оплату на полгода, три месяца и даже месяц, при этом еще и значительно снижая цену. Что уж говорить о сегментах эконом и суперэконом! Здесь демпинг в борьбе за клиентов работает по полной: цена опускается не только до фантастических трех тысяч, но порой и ниже. Что стоит за изменениями в ценовой политике фитнес-центров? Что заставило даже некогда престижные и пафосные клубы стать «ближе к народу»? — Стоит за этим обыкновенное мошенничество, — уверен управляющий сети фитнес-клубов Powerhouse Gym Дмитрий Корнюхин. — Что такое 3000 рублей в год? Это 250 рублей в месяц. Цена в десять раз ниже той, что обычно предлагают клубы среднего ценового сегмента. Сколько абонементов может продать владелец такого клуба? Одну-две, а может, и все три тысячи. При том что площадь указанного в рекламе зала — всего 200 квадратных метров. В фитнес-индустрии есть норматив, ниже которого опускаться нельзя: на каждого купившего клубную карту должно приходиться не менее одного квадратного метра площади. Естественно, клиенты посещают клуб в разное время, но даже в часы пик не должно быть столпотворения и очереди к тренажерам. Сколько человек одновременно могут собраться в зале, если они купили карты по 3000 рублей? Даже представить сложно. Расчет тут только на то, что многие просто не будут ходить в зал, да и в суд, если что, не пойдут: кто станет судиться за такие деньги?

Фитнес-индустрия Екатеринбурга последние 10 лет росла рекордными темпами.

По данным комитета по бытовому обслуживанию населения администрации города, с 2007 года количество клубов увеличилось с 71 до 253-х, то есть более чем в 3,5 раза. И продолжает прирастать не менее чем на 10 заведений в год, даже несмотря на кризис. К слову, рекордным был как раз 2014-й, когда в городе открылись сразу 32 клуба. Из центральных районов мегаполиса фитнес-центры двинулись в спальные, и сегодня они есть практически во всех жилых массивах, то есть любой желающий может найти площадку для занятий спортом практически в шаговой доступности. Неудивительно, что конкуренция на этом рынке достигла «точки кипения»: клубам приходится вести самоотверженную борьбу за клиентов. — Бороться нужно честными методами, иначе проиграешь, — говорит старший менеджер клуба «Фитнес-фан» Кристина Метсакон. — Да, чтобы привлечь клиентов, мы ввели дифференцированную оплату — за месяц, три и шесть, хотя раньше продавали только годовые абонементы. Но качество обслуживания осталось на прежнем уровне. Уважающий себя и своих клиентов клуб просто обязан предоставлять определенный набор услуг. Прежде всего это широкий выбор тренажеров, причем качественных, а не разваливающихся китайских. Обязательно опытные тренеры, а не те «специалисты», что окончили месячные курсы. Необходим также выбор групповых программ, наконец, должна нормально работать вентиляция и душевые, нужны полноценные раздевалки, вода в кулере и т. д. Все это невозможно обеспечить, если продавать абонементы по ценам ниже себестоимости.

С 2007 года количество фитнес-клубов в Екатеринбурге увеличилось в 3,5 раза и продолжает прирастать не менее чем на 10 заведений в год, даже несмотря на кризис