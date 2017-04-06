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08:18 (мск), источник: "Российская газета"

Фитнес-центры Екатеринбурга опустили цены

Фитнес-центры вступили в острую фазу борьбы за клиентов. В ценовой политике фитнес-центров происходит что-то невероятное. Бигборд в центре города зазывает: «Годовой абонемент в спортивный клуб за 5000 рублей!!!». При этом 5000 перечеркнуто и заменено на 3000.

Источник: "Российская газета"

Еще пару лет назад такие предложения казались фантастическими, сегодня они уже не вызывают удивления. Даже отдельные клубы бизнес-класса, предлагавшие еще недавно исключительно годовые абонементы, цена которых достигала почти 100 тысяч рублей, сейчас готовы дробить оплату на полгода, три месяца и даже месяц, при этом еще и значительно снижая цену. Что уж говорить о сегментах эконом и суперэконом! Здесь демпинг в борьбе за клиентов работает по полной: цена опускается не только до фантастических трех тысяч, но порой и ниже.

Что стоит за изменениями в ценовой политике фитнес-центров? Что заставило даже некогда престижные и пафосные клубы стать «ближе к народу»?

— Стоит за этим обыкновенное мошенничество, — уверен управляющий сети фитнес-клубов Powerhouse Gym Дмитрий Корнюхин. — Что такое 3000 рублей в год? Это 250 рублей в месяц. Цена в десять раз ниже той, что обычно предлагают клубы среднего ценового сегмента. Сколько абонементов может продать владелец такого клуба? Одну-две, а может, и все три тысячи. При том что площадь указанного в рекламе зала — всего 200 квадратных метров. В фитнес-индустрии есть норматив, ниже которого опускаться нельзя: на каждого купившего клубную карту должно приходиться не менее одного квадратного метра площади. Естественно, клиенты посещают клуб в разное время, но даже в часы пик не должно быть столпотворения и очереди к тренажерам. Сколько человек одновременно могут собраться в зале, если они купили карты по 3000 рублей? Даже представить сложно. Расчет тут только на то, что многие просто не будут ходить в зал, да и в суд, если что, не пойдут: кто станет судиться за такие деньги?

Фитнес-индустрия Екатеринбурга последние 10 лет росла рекордными темпами.

По данным комитета по бытовому обслуживанию населения администрации города, с 2007 года количество клубов увеличилось с 71 до 253-х, то есть более чем в 3,5 раза. И продолжает прирастать не менее чем на 10 заведений в год, даже несмотря на кризис. К слову, рекордным был как раз 2014-й, когда в городе открылись сразу 32 клуба. Из центральных районов мегаполиса фитнес-центры двинулись в спальные, и сегодня они есть практически во всех жилых массивах, то есть любой желающий может найти площадку для занятий спортом практически в шаговой доступности. Неудивительно, что конкуренция на этом рынке достигла «точки кипения»: клубам приходится вести самоотверженную борьбу за клиентов.

— Бороться нужно честными методами, иначе проиграешь, — говорит старший менеджер клуба «Фитнес-фан» Кристина Метсакон. — Да, чтобы привлечь клиентов, мы ввели дифференцированную оплату — за месяц, три и шесть, хотя раньше продавали только годовые абонементы. Но качество обслуживания осталось на прежнем уровне. Уважающий себя и своих клиентов клуб просто обязан предоставлять определенный набор услуг. Прежде всего это широкий выбор тренажеров, причем качественных, а не разваливающихся китайских. Обязательно опытные тренеры, а не те «специалисты», что окончили месячные курсы. Необходим также выбор групповых программ, наконец, должна нормально работать вентиляция и душевые, нужны полноценные раздевалки, вода в кулере и т. д. Все это невозможно обеспечить, если продавать абонементы по ценам ниже себестоимости.

С 2007 года количество фитнес-клубов в Екатеринбурге увеличилось в 3,5 раза и продолжает прирастать не менее чем на 10 заведений в год, даже несмотря на кризис

По данным администрации Екатеринбурга, сегодня лишь пять процентов клубов в городе относят себя к сегменту суперэконом. 25 процентов относятся к демократичному экономическому, 40 — к среднему ценовому сегменту, 20 процентов — бизнес-класс и оставшиеся 10 — премиум-класс. Разброс цен соответствующий — в десятки раз, от трех до 90 тысяч рублей.

При этом, по словам Дмитрия Корнюхина, элитные клубы все-таки держатся особняком, они не готовы «идти в народ», снижать цены, устраивать распродажи и т. д. Изменение ценовой политики в сторону снижения пойдет им только во вред. У престижных клубов есть свои постоянные состоятельные клиенты. Фактор элитарности (в такие клубы может попасть далеко не каждый) по-прежнему играет важную роль: сюда, как известно, ходят не столько заниматься спортом, сколько налаживать социальные и бизнес-связи. Так что, понижая планку, клуб рискует потерять богатых и статусных клиентов. Более того, фитнес-центры премиум-класса даже в нынешних условиях могут позволить себе поднимать цену. Как отмечает Дмитрий Корнюхин, два престижных заведения, «Тихвин» и «Экстрим», недавно повысили стоимость клубной карты до 80 тысяч за год.

— Такие деньги готов платить крайне ограниченный круг клиентов — два-три процента, не более, и по большом счету это неоправданно, — считает Александр Кириллов, бывший инструктор зала «Центральный» с годовым абонементом стоимостью 4,5−6 тысяч рублей. — Зачем переплачивать, скажем, за бассейн, сауну, солярий и прочие услуги, которые входят в клубную карту, но многие клиенты ими не пользуются вовсе? В зале, где я работал, имеется необходимый набор тренажеров на все группы мышц, есть фитнес-бар, нормальные раздевалки, опытные тренеры — больше ничего и не нужно для занятий. К чему лишний пафос? Шварценеггер, например, занимался в рваной майке. Залы должны быть разного ценового уровня, каждый выберет для себя оптимальное соотношение цены и качества.

По мнению экспертов, сегодня фитнес-индустрия в целом переживает процесс переформатирования. Если в самом начале, в 1990-х, открывались «качалки» в подвалах, затем появились вип-залы, то сегодня палитра необычайно широка — что называется, на любой вкус и кошелек. Но, вероятно, далеко не все клубы смогут удержаться на этом рынке.

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