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09:35 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Полигон ТКО построят в Палласовском районе к 2020 году

Полигон ТКО построят в Палласовском районе к 2020 году.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В Палласовском районе Волгоградской области выбирают площадку под строительство будущего полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом.

Определиться с территорией специалистам предстоит до середины мая текущего года, сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию региона. Тогда же планируется провести первичные геологические изыскания.

Известно, что объект, который планируется построить до 2020 года, будет иметь статус межмуниципального. Сюда планируется свозить отходы из Палласовского, Старополтавского, Николаевского и Быковского районов Волгоградской области. Мощность полигона составит 400 тысяч кубометров отходов в год.

Напомни, что в настоящее время на территории волгоградского региона работают пять полигонов ТКО.

Строительство полигона в Палласовском район состоится в рамках инвестпроекта «Построение комплексной системы в сфере обращения с отходами на территории Волгоградской области», который реализует ООО «ЭкоЦентр». Инвестор планирует направить на эти цели 195 миллионов рублей.

В будущем кроме Палласовского планируется построить полигоны в Калачевском, Светлоярском районах и Михайловке. Все они будут оснащены мусоросортировочными комплексами.

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