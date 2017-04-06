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08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Из Уфы открывается прямой рейс в Салоники

Жители города могут вылететь в Грецию уже с 28 мая.

Из Уфы появятся прямые рейсы в греческий город Салоники. Полеты будут осуществляться с 28 мая периодичностью один раз в 10 или 11 дней.

-В предстоящем летнем сезоне отдых в Греции пользуется повышенным спросом у уфимцев и жителей нашего региона. Объем раннего бронирования туров превышает прошлогодние значения в несколько раз, — рассказал Александр Мельников, директор агентства путешествий «Солярис» (уполномоченное агентство туроператора «Музенидис Трэвел»).

По его словам, либеральная визовая политика греческого консульства и высокий уровень сервиса привлекают в страну все больше наших соотечественников.

Как сообщает сайт UfacityNews.ru, рейсы из Уфы в Салоники будут выполняться авиакомпанией Ellinair. Полётная программа продлится до конца сентября 2017 года.

Комментарии
1
lexx
это именно так поддерживаем туризм и отдых внутри страны))) какие мы молодцы и умницы)))
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