Власти Астаны готовят массовое переселение горожан

В управлении сообщили, что в 2017 году запланирован снос 111 аварийных домов. Это пилотный проект, реализуемый по госпрограмме «Нұрлы жер».

В чем суть — ИА «NewTimes.kz» объяснили в столичном управлении жилья.

«На месте снесенных аварийных домов планируется строительство скверов: по улице Молдагуловой на месте домов № 19 и 21; по проспекту Жеңіс — дома № 28/2, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/1 и 32/2; по улице Есенберлина — дом № 36; по проспекту Республики — дома № 51 и 53; по улице Дукенулы — дом № 14; по проспекту Жеңіс — дома № 36, 36/3 и 36/4», ― сообщили в ответе на официальный запрос агентства.

Как отметили в управлении, хозяевам предоставят новые квартиры, их площадь будет равнозначна площади сносимого аварийного жилья. При этом количество членов семьи и комнат в старой квартире роли играть не будет.

Кроме того, проинформировали чиновники, в этом году они планируют выкупить 217 жилых домов и 223 дачных участка.

«На сегодняшний день из 217 домов выкуплены 36 объектов, из 223 дачных участков — 38. На месте этой недвижимости планируется строительство инженерных сетей, дорог, ливневой канализации, МЖК для государственных программ, парков, скверов и школ. Собственникам объектов недвижимости взамен изымаемых земельных участков предлагаются альтернативные варианты, имеющиеся на рынке недвижимости, либо денежная компенсация», ― уточнили в столичном управлении жилья.