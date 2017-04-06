Как власти намерены снизить цены на авиабилеты по Казахстану

«В основном нарекания у нас на рейсах в Западный Казахстан: Алматы — Атырау очень дорогие рейсы, на Актау очень дорогие рейсы. Мы пытаемся на этих рейсах сейчас максимально количество перевозчиков увеличить. Это приведет к снижению. Там, где высокая стоимость билетов, мы будем стимулировать появление новых перевозчиков», — сказал Касымбек журналистам в четверг.

В основном нарекания у нас на рейсах в Западный Казахстан: Алматы — Атырау очень дорогие рейсы, на Актау очень дорогие рейсы.

«Сегодня мы примерно 60% керосина завозим из-за рубежа, потому что наши НПЗ стоят на реконструкции.

В этом году по всем этим заводам реконструкция завершается, мы ожидаем, что к концу года заводы будут выпускать полный объем необходимых для Казахстана 800 тысяч тонн керосина.

В этом случае, естественно, цена тоже упадет", — добавил он.