Как власти намерены снизить цены на авиабилеты по Казахстану
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал о том, как казахстанские власти намерены снизить цены на авиабилеты по республике.
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал о том, как казахстанские власти намерены снизить цены на авиабилеты по республике.
«В основном нарекания у нас на рейсах в Западный Казахстан: Алматы — Атырау очень дорогие рейсы, на Актау очень дорогие рейсы. Мы пытаемся на этих рейсах сейчас максимально количество перевозчиков увеличить. Это приведет к снижению. Там, где высокая стоимость билетов, мы будем стимулировать появление новых перевозчиков», — сказал Касымбек журналистам в четверг.
В основном нарекания у нас на рейсах в Западный Казахстан: Алматы — Атырау очень дорогие рейсы, на Актау очень дорогие рейсы.
«Сегодня мы примерно 60% керосина завозим
В этом году по всем этим заводам реконструкция завершается, мы ожидаем, что к концу года заводы будут выпускать полный объем необходимых для Казахстана 800 тысяч тонн керосина.
В этом случае, естественно, цена тоже упадет", — добавил он.