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08:54 (мск), источник: РИА Новости

Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Цена нефти снижается на фоне неожиданных данных минэнерго США об увеличении запасов сырья в стране, опубликованных в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.32 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,48% — до 54,10 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,51% — до 50,89 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 марта, выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 535,5 миллионов баррелей. Аналитики полагали, что запасы, наоборот, снизились на 0,435 миллиона баррелей, или на 0,08%, до 533,565 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,6%, или на 52 тысячи баррелей в сутки, до 9,199 миллиона баррелей в сутки.

«Более слабые, чем ожидалось, данные по запасам нефти в США привели к распродаже (на рынке — ред.)», — цитирует агентство Рейтер аналитиков банка ANZ.

Комментарии
12
А Б
В своё время Трамп, ещё являясь только претендентом на пост президента США, заявил, что если РФ будет пытаться оказывать политическое влияние на страны Европы путём регулирования поставок энергоносителей, он, Трамп, зальёт Европу дешёвой нефтью. Очевидно, он уже близок к осуществлению своего плана.
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Сергей Донцов
туда сюда обратно, о боже как приятно))))))
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Сергей Саморуков
Дорогие США не наращивайте добычу нефти , а то на неё цена падает . А из-за этого рушится миф о гениальности нашего Вождя . Как нам , росиянам , с этим жить ? Беда . Да и людям сложнее будет покупать себе сотни пар кроссовок , да и на дворцы придётся отжимать у населения жёстче . Пожалейте нас . Не наращивайте добычу нефти .
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