Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США

По состоянию на 08.32 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,48% — до 54,10 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,51% — до 50,89 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 марта, выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 535,5 миллионов баррелей. Аналитики полагали, что запасы, наоборот, снизились на 0,435 миллиона баррелей, или на 0,08%, до 533,565 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,6%, или на 52 тысячи баррелей в сутки, до 9,199 миллиона баррелей в сутки.

«Более слабые, чем ожидалось, данные по запасам нефти в США привели к распродаже (на рынке — ред.)», — цитирует агентство Рейтер аналитиков банка ANZ.