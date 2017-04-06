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08:55 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинская область досрочно погасила кредиты на сумму 550 млн рублей

Челябинская область досрочно погасила банковские кредиты в Сбербанке России на сумму 550 млн рублей.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минфина.

Погашение займов произошло за счет собственных средств региона.

Кредиты привлекались под 10% годовых и подлежали погашению в ноябре 2019 года. В связи с досрочным погашением экономия расходов на обслуживание госдолга до конца 2017 года составила 41,6 млн рублей.

Стоит отметить, что с начала 2017 года бюджет области досрочно рассчитался с кредитами на сумму 2 млрд 977 млн рублей, сэкономив 232,6 млн рублей на обслуживании кредитных обязательств.

В настоящий момент регион должен банкам 1,9 млрд рублей. Для замещения этих обязательств регион привлекает бюджетный кредит под 0,1% годовых. «Используя собственные доходы и льготный кредит федерации, Челябинская область уже этой весной планирует досрочно рассчитаться со всеми банковскими кредитами», — отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

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