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10:35 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска на месте бараков начнут новое строительство

Участок с частными домами в центре города отдадут под застройку. Соответствующее распоряжение было подписано вчера, 5 апреля, главой города и размещено на официальном сайте администрации.

Источник: Reuters

Начальная стоимость аукциона определена в сумме 2,1 млн рублей. За эту сумму подрядчик получит право на застройку квартала площадью более 5,5 тыс. кв. метров, расположенного в границах улиц Ады Лебедевой — Перенсона — Коммунистической — Вейнбаума в Центральном районе Красноярска, с условием расселения нынешних жителей ветхих домов.

Под снос пойдет 6 зданий — два на ул. Ады Лебедевой — признанный аварийным № 50 и № 48 стр. 2, а также 4 дома на ул. Коммунистическая — 35, 33, 31 и 29. При этом 8 помещений, в которые должны переехать жильцы дома № 50 по ул. Ады Лебедевой, должны быть переданы в муниципальную собственность.

Что появится на этом месте пока неизвестно. В 2012 году одно из проектных бюро Красноярска разрабатывало эскизный проект двух многоэтажек, в том числе высотной башни, для этого участка. Но обратится ли будущий застройщик к проекту 5-летней давности — неизвестно.

Договор аренды участка будет действовать в течение 7 лет после его заключения. За это время арендатор должен успеть произвести снос старых домов построить новый объект.

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