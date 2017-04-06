Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Похваставшейся Porsche дочери депутата Госдумы устроили травлю
Ющенко призвал Киев разорвать все связи с Россией
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
«Вашингтон» Овечкина снова выиграл регулярный чемпионат НХЛ
Малкин: Я хочу на Олимпиаду. А «Питтсбург» меня отпустит
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
09:32 (мск), источник: Новости Перми

Максим Решетников проверил готовность аграриев Прикамья к посевной

Глава Прикамья проинспектировал готовность аграриев к предстоящей посевной кампании на примере сельхозпредприятий Нытвенского и Верещагинского района.

Глава региона ознакомился с работой одного из самых высокопродуктивных хозяйств региона по молоку — ООО «Шерья», а также агропредприятия «Заря Путино», которое является лидером по производству и переработке молока, разведению крупного рогатого скота.

ООО «Шерья» входит в 20 самых крупных и устойчивых сельхозорганизаций края, является одним из самых высокопродуктивных хозяйств по производству молока. «Шерья» в целом производит более 60% молока и мяса в общем объеме производства в районе. Ежегодно на предприятии ведется реконструкция существующих или строительство новых животноводческих помещений.

Агропредприятие «Заря Путино» сегодня развивает и модернизирует материально-техническую базу, технологическую оснащенность производства. На предприятии в рамках национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства» успешно реализован инвестиционный проект «Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов». Из краевого бюджета на реализацию проекта выделено и направлено 25,9 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию новой молочно-товарной фермы позволит агропредприятию «Заря Путино» увеличить производство молока до 14 тыс. тонн в год, а также создать дополнительные рабочие места и привлечь высококвалифицированных специалистов.

После осмотра площадок агропредприятий Максим Решетников провел совещание с представителями предприятий отрасли сельского хозяйства из Верещагинского, Карагайского, Нытвенского, Сивинского, Большесосновского и Частинского районов. В рамках мероприятия обсуждались вопросы реализации программы сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае.

«Перед краевым Министерством сельского хозяйства и продовольствия была поставлена задача своевременно довести до сельхозпроизводителей бюджетные ассигнования. Они эту задачу выполнили. Сегодня мы на месте ознакомились с состоянием дел, и такая практика буден продолжена. Мне важно узнать ваше мнение, вместе расставить акценты для решения задач по развитию аграрной отрасли, повышению качества жизни селян, поскольку сельское хозяйство, безусловно, одно из ключевых направлений. Правительство приложит все усилия для его поддержки», — отметил Максим Решетников на совещании по вопросам сельскохозяйственной отрасли, которое прошло на базе ООО «Заря Путино».

Отметим, в текущем году на развитие сельского хозяйства региона из бюджетов всех уровней будет направлено 3,15 млрд. рублей, из них средства федерального бюджета — 1,22 млрд. рублей, краевой казны — 1,93 млрд. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хоккеист, избивший пенсионера из-за снега, пожаловался на побои
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300 человек
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь