Максим Решетников проверил готовность аграриев Прикамья к посевной

Глава региона ознакомился с работой одного из самых высокопродуктивных хозяйств региона по молоку — ООО «Шерья», а также агропредприятия «Заря Путино», которое является лидером по производству и переработке молока, разведению крупного рогатого скота.

ООО «Шерья» входит в 20 самых крупных и устойчивых сельхозорганизаций края, является одним из самых высокопродуктивных хозяйств по производству молока. «Шерья» в целом производит более 60% молока и мяса в общем объеме производства в районе. Ежегодно на предприятии ведется реконструкция существующих или строительство новых животноводческих помещений.



Агропредприятие «Заря Путино» сегодня развивает и модернизирует материально-техническую базу, технологическую оснащенность производства. На предприятии в рамках национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства» успешно реализован инвестиционный проект «Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов». Из краевого бюджета на реализацию проекта выделено и направлено 25,9 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию новой молочно-товарной фермы позволит агропредприятию «Заря Путино» увеличить производство молока до 14 тыс. тонн в год, а также создать дополнительные рабочие места и привлечь высококвалифицированных специалистов.



После осмотра площадок агропредприятий Максим Решетников провел совещание с представителями предприятий отрасли сельского хозяйства из Верещагинского, Карагайского, Нытвенского, Сивинского, Большесосновского и Частинского районов. В рамках мероприятия обсуждались вопросы реализации программы сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае.



«Перед краевым Министерством сельского хозяйства и продовольствия была поставлена задача своевременно довести до сельхозпроизводителей бюджетные ассигнования. Они эту задачу выполнили. Сегодня мы на месте ознакомились с состоянием дел, и такая практика буден продолжена. Мне важно узнать ваше мнение, вместе расставить акценты для решения задач по развитию аграрной отрасли, повышению качества жизни селян, поскольку сельское хозяйство, безусловно, одно из ключевых направлений. Правительство приложит все усилия для его поддержки», — отметил Максим Решетников на совещании по вопросам сельскохозяйственной отрасли, которое прошло на базе ООО «Заря Путино».



Отметим, в текущем году на развитие сельского хозяйства региона из бюджетов всех уровней будет направлено 3,15 млрд. рублей, из них средства федерального бюджета — 1,22 млрд. рублей, краевой казны — 1,93 млрд. рублей.