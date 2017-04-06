В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе
УФА, 6 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило очередной график планового отключения горячей и холодной воды в жилых домах и организациях.
УФА, 6 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило очередной график планового отключения горячей и холодной воды в жилых домах и организациях.
Как сообщили на предприятии, 11 апреля,
В этот же день в Советском районе с 10.30 до 20.30 запланировано отключение холодного водоснабжения на ул. Революционная, 107, 109 и на ул. Пархоменко, 104/1.
12 апреля в Калининском районе, с 10 до 18 часов холодное водоснабжение будет недоступно в домах на ул. Машиностроителей, 9 и на ул. Интернациональная, 133, 135.
В Октябрьском районе 12 апреля, с 10 до 18 часов будет отключена холодная вода на ул. Гагарина, 34 и ул. Бикбая, 35/1.
В этом же районе Уфы, с 10.30 до 20.30 холодное водоснабжение будет недоступно на проспекте Октября, 60/1, проспект Октября, 60/2.
В Орджоникидзевском районе 12 апреля, с 10 до 16 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Кутузова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33/1, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 41, 40, 42, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53б, 54, 56, 58, 59, 59а, 60, 64, 66, 72; ул. Герцена, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51; ул. Дмитрия Донского, 20.
13 апреля в Калининском районе, с 10 до 24 часов ул. Шумавцова, 11, 13, 19, 21, 23, 23а; ул. Маяковского, 13, 16; ул. Первомайская, 28а, 30а, 32а; ул. Ульяновых, 26; ул. Победы, 11.