Во Вьетнаме презентовали инвестиционный потенциал Крыма

Крымская правительственная делегация находится с официальным трехдневным визитом во Вьетнаме.

«Мы очень успешно провели презентацию инвестиционного, туристического, культурного потенциала Крыма в Ханое. Было даже больше, чем ожидалось, людей. Мы рассчитывали круглый стол на 80 человек, а пришло около 120. Мест в зале не хватало. Интерес к Крыму большой», — сказал Мурадов.

По его словам, вьетнамская сторона проявляет немалый интерес к крымским инвестиционным проектам и предложениям.

«Мы говорили также об обучении вьетнамских студентов в крымских вузах, а также важности установления побратимских отношений между нашими городами, выстраивании связей на региональном уровне. В целом складываются гармоничные перспективы для сотрудничества и взаимопонимания», — подчеркнул вице-премьер.

Мурадов также отметил, что в первый день визита уже был подписан ряд протоколов о сотрудничестве.

«Нашим вьетнамским партнерам еще предстоит период ознакомления с современным Крымом. Им нужно вникнуть в экономическую и правовую ситуацию. Пока мы делаем первые очень важные шаги», — подчеркнул Мурадов.