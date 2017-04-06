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09:58 (мск), источник: РИА Крым

Во Вьетнаме презентовали инвестиционный потенциал Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости (Крым). Инвестиционный, туристический и культурный потенциал Крыма с успехом презентован во Вьетнаме, сообщил РИА Новости заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.

Крымская правительственная делегация находится с официальным трехдневным визитом во Вьетнаме.

«Мы очень успешно провели презентацию инвестиционного, туристического, культурного потенциала Крыма в Ханое. Было даже больше, чем ожидалось, людей. Мы рассчитывали круглый стол на 80 человек, а пришло около 120. Мест в зале не хватало. Интерес к Крыму большой», — сказал Мурадов.

По его словам, вьетнамская сторона проявляет немалый интерес к крымским инвестиционным проектам и предложениям.

«Мы говорили также об обучении вьетнамских студентов в крымских вузах, а также важности установления побратимских отношений между нашими городами, выстраивании связей на региональном уровне. В целом складываются гармоничные перспективы для сотрудничества и взаимопонимания», — подчеркнул вице-премьер.

Мурадов также отметил, что в первый день визита уже был подписан ряд протоколов о сотрудничестве.

«Нашим вьетнамским партнерам еще предстоит период ознакомления с современным Крымом. Им нужно вникнуть в экономическую и правовую ситуацию. Пока мы делаем первые очень важные шаги», — подчеркнул Мурадов.

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