В правительстве Красноярского края обсудили проблемы с перевозкой детей
Инспекторы ГИБДД фиксируют, что организаторы поездок не всегда выполняют правила перевозок.
Инспекторы ГИБДД фиксируют, что организаторы поездок не всегда выполняют правила перевозок.
В Красноярском крае наведут порядок в организации перевозок организованных групп детей, сообщили в
Перевозка групп детей
На заседании краевой комиссии по безопасности дорожного движения Виктор Томенко поручил навести порядок в этом вопросе и сформировать такую схему работы, чтобы каждому руководителю школы, детского сада, спортклуба, кружка или секции было понятно, как действовать, если нужно вести детей, например, на соревнования. В работе комиссии приняли участие руководители органов исполнительной власти края, надзорных структур и правоохранительных органов, представители общественных организаций.