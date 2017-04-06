В правительстве Красноярского края обсудили проблемы с перевозкой детей

В Красноярском крае наведут порядок в организации перевозок организованных групп детей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Перевозка групп детей по-прежнему остается одной из проблемных тем, заявили в правительстве. Несмотря на наличие Правил перевозки детей и требований к автобусам, инспекторы ГИБДД фиксируют, что организаторы поездок не всегда их выполняют. Поэтому чиновники разрабатывают стандарт безопасности, который будет регламентировать перевозку групп детей на автобусах.

На заседании краевой комиссии по безопасности дорожного движения Виктор Томенко поручил навести порядок в этом вопросе и сформировать такую схему работы, чтобы каждому руководителю школы, детского сада, спортклуба, кружка или секции было понятно, как действовать, если нужно вести детей, например, на соревнования. В работе комиссии приняли участие руководители органов исполнительной власти края, надзорных структур и правоохранительных органов, представители общественных организаций.