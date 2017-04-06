«Уральские авиалинии» будут совершать субсидированные перевозки в Крым

Помимо «Уральских авиалиний» рейсы будут выполнять «Аэрофлот», «Алроса», «Сибирь», «Саратовские авиалинии», Red Wings и «Ижавиа». Полеты будут осуществляться по 36 маршрутам.
«Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данной программы в 2017 году, составят 475,416 млн рублей. За 6,5 месяцев авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тыс. пассажиров», — отмечают в пресс-службе ведомства.
В 2017 году увеличен срок действия специального тарифа на полеты в Крым с 15 мая по 30 ноября, ранее он действовал с 1 июня по 30 ноября. На три направления, из Сочи, Орска и Сыктывкара, увеличилась и география полетов.
Предельная величина тарифа в одном направлении будет зависеть от дальности полета. Она составляет от 2500 рублей до 12500 рублей.
Правом на приобретение билета по специальным тарифам могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающий ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.