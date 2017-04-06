Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Похваставшейся Porsche дочери депутата Госдумы устроили травлю
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России
Матч жизни для Грасии: «Рубин» сыграет с «Уралом» в 1/2 КР
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
9В тени стены
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

По поручению Президента РТ решается проблема обманутых дольщиков

В Казани владельцы 402 квартир в 5-м доме ЖК «Акварель» получат ключи.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 6 апреля, «Татар-информ»). По поручению Президента РТ Рустама Минниханова создана постоянно действующая правительственная комиссия во главе с исполняющим обязанности Премьер-министра РТ Алексеем Песошиным. Идет целенаправленная и планомерная работа по завершению строительства проблемных домов в Казани, Челнах и других городах республики.

Достроен дом по адресу: ул. Чистопольская, д. 71а в Казани. Жильцы 5-го дома ЖК «Акварель» в ближайшее время получат ключи от своих квартир.

Президент РТ держит на постоянном контроле данный вопрос. Комиссия выявляет замечания по каждому дому и занимается поиском источников финансирования. Достроить проблемный дом удалось благодаря реализации активов «Свея».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рустам Минниханов стал вторым в рейтинге популярности губернаторов во «ВКонтакте»
В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство
Тиллерсон: России следует пересмотреть вопрос о поддержке Асада
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Заемщиков просят погасить долг под видом рекламы продуктов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь