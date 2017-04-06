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10:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Застройщик «Снежной мили» ускорит строительство из-за разлома на Большевистской

Сроки восстановления дорожного полотна остались прежними, все должны починить к 22 апреля, рассказали в мэрии.

Застройщик «Снежной мили» ускорит строительство из-за разлома на Большевистской, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Сегодня ситуация на аварийном участке стабилизирована: завершено укрепление котлована, установлена дренажная система, которая собирает воду в котловане и отводит ее с объекта. «Мы ежедневно ведем инженерный и гидрологический мониторинг ситуации, на участке отслеживаются все горизонтальные и вертикальные подвижки. Сегодня новых подвижек не зафиксировано, даже с учетом потепления. Угрозы катастрофического разрушения нет», — рассказал Александр Мысик.

Также он озвучил результаты гидрологических исследований и причины сложившейся ситуации. Анализ изысканий показал, что раньше на этой территории протекал крупный ручей, впадающий в Обь. После того как был вырыт котлован, грунтовые воды оказались на поверхности.

Директор «Снежной мили» Евгений Грибов заявил, что когда будет построена подземная часть комплекса, эта проблема исчезнет. Чтобы снять угрозу, строительство комплекса будет ускорено.

Напомним, эксперты пресс-центра ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской» назвали 22 апреля датой завершения ремонта дороги на улице Большевистской.

Ранее прокуратура начала проверку из-за трещины на улице Большевистской. Ожидается, что она будет завершена к концу текущей недели. Представители Госстройнадзора, в свою очередь, подали в суд на застройщика многофункционального комплекса.

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