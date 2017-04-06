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10:29 (мск), источник: VN.ru

Аварийным домам Новосибирска не дадут окончательно развалиться

Мэрия убедила управляющие компании (УК) не оставлять без обслуживания ветхие и аварийные дома в Новосибирске, несмотря на окончание срока действия договора, сообщает пресс-служба мэрии города.

На сегодняшний день в Новосибирске насчитывается 431 многоквартирный дом, собственники которых не продлили договоры с УК. Самая сложная ситуация сложилась в Первомайском районе — там 199 таких объектов. В Октябрьском, Центральном и Ленинском районах их примерно одинаковое количество — 79, 71 и 70 соответственно. Большинство этих домов относятся к категории ветхих и аварийных.

Однако совсем без обслуживания они не останутся. «После окончания срока действия договора управления до выбора новой управляющей организации или нового метода управления жилым фондом управляющая компания продолжает обслуживать этот дом», — рассказал VN.ru начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Андрей Колмаков.

Причиной непродления договоров УК с ветхими домами называется низкий размер квартплаты для жильцов. В компаниях поясняют, что собираемые деньги не покрывают затрат на содержание и ремонт, а из-за невыполнения необходимого объема услуг надзорные органы их штрафуют.

Для решения этих проблем департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска создал рабочую группу. По итогам первого заседания группы, которое состоялось 6 апреля, администрациям районов было поручено провести консультации с УК об условиях заключения новых договоров.

Ранее жители Барабинска отказались переезжать в новый дом, построенный по программе переселения из ветхого жилья. Две секции долгостроя были признаны аварийными из-за несоблюдения технологий строительства. Но особенно людей возмутила планировка — по их словам, комнаты в доме настолько узкие, что в них вместо двуспальной кровати поместится только гроб.

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