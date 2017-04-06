В аэропорту Уфы начался третий этап самой масштабной реконструкции
У пассажиров уфимского аэропорта может увеличиться время ожидания.
У пассажиров уфимского аэропорта может увеличиться время ожидания.
Поэтому теперь тем, кто прилетел в Уфу, придется несколько минут подождать в самолете. Какие еще изменения ждут авиаузел, узнавала Зиля Авзалова.
Бульдозеры и экскаваторы видеть на аэродроме непривычно, но они уже никого не удивляют. Здесь начался третий этап самой масштабной реконструкции уфимского аэропорта.
На трех рулежных дорожках, которые примыкают к
В прошлом году на уфимском аэродроме отремонтировали
После него уфимский аэропорт сможет принимать воздушные суда всех типов без