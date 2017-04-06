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10:05 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В аэропорту Уфы начался третий этап самой масштабной реконструкции

У пассажиров уфимского аэропорта может увеличиться время ожидания. Из-за реконструкции аэродрома, на взлетно-посадочной полосе изменился маршрут руления.

Поэтому теперь тем, кто прилетел в Уфу, придется несколько минут подождать в самолете. Какие еще изменения ждут авиаузел, узнавала Зиля Авзалова.

Бульдозеры и экскаваторы видеть на аэродроме непривычно, но они уже никого не удивляют. Здесь начался третий этап самой масштабной реконструкции уфимского аэропорта.

На трех рулежных дорожках, которые примыкают к взлетно-посадочной полосе, асфальтобетонн меняют на бетонное покрытие повышенной прочности.

В прошлом году на уфимском аэродроме отремонтировали взлетно-посадочную полосу и заменили светосигнальное оборудование. Этот ремонт является заключительным этапом.

После него уфимский аэропорт сможет принимать воздушные суда всех типов без каких-либо ограничений по количеству взлётов и посадок. Ну, а пока пассажирам придется потерпеть некоторые неудобства. Реконструкция продлится до конца июля, но на работе аэропорта она, как обещают его сотрудники, никак не скажется.

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