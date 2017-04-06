В аэропорту Уфы начался третий этап самой масштабной реконструкции

Поэтому теперь тем, кто прилетел в Уфу, придется несколько минут подождать в самолете. Какие еще изменения ждут авиаузел, узнавала Зиля Авзалова.

Бульдозеры и экскаваторы видеть на аэродроме непривычно, но они уже никого не удивляют. Здесь начался третий этап самой масштабной реконструкции уфимского аэропорта.

На трех рулежных дорожках, которые примыкают к взлетно-посадочной полосе, асфальтобетонн меняют на бетонное покрытие повышенной прочности.

В прошлом году на уфимском аэродроме отремонтировали взлетно-посадочную полосу и заменили светосигнальное оборудование. Этот ремонт является заключительным этапом.