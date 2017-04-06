Для жителей сносимых пятиэтажек построят монолитные дома

«В основном жители сносимых пятиэтажек будут переезжать в монолитные дома, хотя небольшой объем жилья будет и панельный», — сказал Хуснуллин.

Депутаты нашли в законопроекте о пятиэтажках нарушение Конституции

При этом он подчеркнул, что панельные дома будут строиться по новым столичным стандартам.

«Перед нами стоит задача сформировать новую разнообразную градостроительную среду. Зачем нам создавать одноликую Москву? архитектурный облик новых кварталов будет разнообразен и интересен», — заверил глава стройкомплекса.

По планам столичных властей, после завершения в 2018 году программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения, в которую вошло 1722 дома площадью 6,3 млн кв.м, город приступит к полной ликвидации оставшегося пятиэтажного фонда. Новая программа затронет около 8 тыс. домов, в которых проживают 1,6 млн москвичей.

Предварительные списки домов для включения в программу реновации жилья составят к 1 мая, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.