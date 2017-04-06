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11:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Опубликован график отключения холодной воды в Красноярске

На время профилактики красноярцам советуют запастись питьевой водой.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Краском» опубликовал график летних отключений холодной воды в Красноярске на период ремонта водозаборов и сетей. Все работы планируется выполнять в течение суток, поэтому воды жители лишаться только на 24 часа.

«В этом году летняя ремонтная кампания в системе водоснабжения и водоотведения будет достаточно напряженной. Нам предстоит выполнить большой объем работ по замене запорной арматуры как на водопроводных сетях, так и на самих водозаборах. При этом на все работы отводится всего 24 часа. Чтобы уложиться в регламент, графики ремонтных работ расписаны буквально по минутам и будут жестко контролироваться. Четкая организация труда гарантирует, что водозаборные сооружения будут остановлены не более чем на одни сутки», — прокомментировал генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

На время профилактики жильцам советуют запастись питьевой водой, а тем, кто собирается уехать на выходные, быть внимательней и проверить перед отъездом, закрыты ли краны.

В социальные учреждения будут привозить воду по графику. Владельцам офисов и компаний рекомендуют провести ремонт и монтаж приборов учета на своих сетях.

В пресс-службе «Красноярского жилищно-коммунального комплекса» отметили, что предприятие стоит третьим в списке среди самых энергоемких организаций города. Поэтому выполнять подготовку к зиме объектов водоснабжения возможно только полностью обесточив насосное и другое электрооборудование.

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